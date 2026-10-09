La battuta della Nobel Pace Pillay: “Potrei dividere il premio con Trump”

Norimberga, 9 ott. (askanews) – “Grazie mille, se applaudite ancora un po’ potrei dividere questo premio con Trump”. Navi Pillay ha commentato con una battuta l’assegnazione del premio Nobel per la Pace 2026. Il riferimento è a quanto avvenuto l’anno scorso, quando la vincitrice Marìa Corina Machado aveva davvero donato la sua medaglia al presidente Usa durante un incontro alla Casa Bianca.La prima reazione della giurista, paladina dei diritti umani, è stata raccolta mentre si trovava al tribunale di Norimberga, nel video girato, e diffuso poi su X, dalla segretaria generale di Amnesty International, Agnés Callamard.Dopo il momento di applausi e risate, Pillay, 85 anni, ha ricordato il suo impegno nella commissione di inchiesta indipendente Onu che ha accusato Israele di compiere un genocidio a Gaza.”Una delle reazioni principali a quel rapporto è stata quella di rendermi omaggio per il mio coraggio, e potete immaginare quanto ne sia rimasta sorpresa – ha detto – Perché mai ci vorrebbe coraggio per dire la verità? Si interpreta la legge, si esaminano tutti i fatti, quindi si tratta di un processo decisionale imparziale”.