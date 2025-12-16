Un anno su Wikipedia: Sinner e i Papi tra i più cercati in italiano

Roma, 16 dic. (askanews) – Italiani sempre più amanti del tennis e soprattutto di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è in cima alla classifica, per il secondo anno consecutivo, delle 10 voci più visitate su Wikipedia in italiano durante l’anno.Il suo nome ha fatto registrare oltre 3 milioni e 800mila (3.877.370) visite, davanti a Papa Francesco (3.144.224 visite) e a Papa Leone XIV (3.025.143 visite) al terzo posto. E grazie alla rivalità con Sinner, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz è entrato nella top ten, all’ottavo posto.Le ricerche fatte sull’enciclopedia online (secondo i dati di Wikimedia Italia aggiornati a novembre 2025), evidenziano un anno all’insegna anche di musica, spettacolo e spiritualità. La classifica riflette molto l’attualità che ha segnato l’anno che sta per finire: a partire dalla morte del Pontefice e dalla nomina del suo successore; e a conferma dell’interesse per l’argomento, al decimo posto compare Papa Giovanni Paolo II e poco prima la voce “Lista dei papi”.Al quarto posto Lucio Corsi, che ha raggiunto una nuova notorietà grazie alla partecipazione a Sanremo e al quinto posto la Rai. Anche la pagina del Festival con oltre 1,6 milioni visualizzazioni, ha sfiorato l’ingresso in classifica.Dalle ricerche è emersa inoltre una passione per il “crime”: settimo posto per il serial killer statunitense Ed Gein, il “Macellaio di Plainfield”, figura tornata al centro dell’attenzione anche grazie alla serie tv “Monster: La storia di Ed Gein”. Poco più in basso, il Delitto di Garlasco, che ha registrato un rinnovato interesse a seguito delle recenti indagini sul dna di Andrea Sempio. Per poco non è riuscita a entrare in classifica anche la voce dedicata al Mostro di Firenze che, presumibilmente grazie all’uscita della miniserie “Il Mostro”, ha raggiunto le 1,7 milioni di visite su Wikipedia in italiano.