Un anno su Wikipedia: Sinner e i Papi tra i più cercati in italiano

Roma, 16 dic. (askanews) – Italiani sempre più amanti del tennis e soprattutto di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è in cima alla classifica, per il secondo anno consecutivo, delle 10 voci più visitate su Wikipedia in italiano durante l’anno.Il suo nome ha fatto registrare oltre 3 milioni e 800mila (3.877.370) visite, davanti a Papa Francesco (3.144.224 visite) e a Papa Leone XIV (3.025.143 visite) al terzo posto. E grazie alla rivalità con Sinner, anche lo spagnolo Carlos Alcaraz è entrato nella top ten, all’ottavo posto.Le ricerche fatte sull’enciclopedia online (secondo i dati di Wikimedia Italia aggiornati a novembre 2025), evidenziano un anno all’insegna anche di musica, spettacolo e spiritualità. La classifica riflette molto l’attualità che ha segnato l’anno che sta per finire: a partire dalla morte del Pontefice e dalla nomina del suo successore; e a conferma dell’interesse per l’argomento, al decimo posto compare Papa Giovanni Paolo II e poco prima la voce “Lista dei papi”.Al quarto posto Lucio Corsi, che ha raggiunto una nuova notorietà grazie alla partecipazione a Sanremo e al quinto posto la Rai. Anche la pagina del Festival con oltre 1,6 milioni visualizzazioni, ha sfiorato l’ingresso in classifica.Dalle ricerche è emersa inoltre una passione per il “crime”: settimo posto per il serial killer statunitense Ed Gein, il “Macellaio di Plainfield”, figura tornata al centro dell’attenzione anche grazie alla serie tv “Monster: La storia di Ed Gein”. Poco più in basso, il Delitto di Garlasco, che ha registrato un rinnovato interesse a seguito delle recenti indagini sul dna di Andrea Sempio. Per poco non è riuscita a entrare in classifica anche la voce dedicata al Mostro di Firenze che, presumibilmente grazie all’uscita della miniserie “Il Mostro”, ha raggiunto le 1,7 milioni di visite su Wikipedia in italiano.
16/12/2025
18:36
