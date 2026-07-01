Università, Giachetti contro Bernini: prezzi studentati inaccessibili

Roma, 1 lug. (askanews) – “Signora ministra non so come faccia a dire i dati che le do io che ancora non glieli ho dati o faccia una cosa, li chieda direttamente agli studenti. Ma è normale che la ministra si metta ad agitare (i fogli)… Io vado avanti se mi è consentito e se non ho una ministra che sventola i fogli. I numeri glieli daranno gli studenti, quelli che rimarranno fuori, perché i prezzi che saranno messi in campo sono praticamente inaccessibili”: lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Iv-Casa Riformista, nel corso del Question time con la ministra dell’Università Anna Maria Bernini, presieduto da Giorgio Mulè.”Per essere chiari, il punto non è se nei canoni saranno comprese le utenze o altri servizi, il punto è che stiamo parlando di alloggi costruiti grazie a un contributo pubblico di circa 20.000 euro per posto letto e quei finanziamenti erano destinati a ridurre il costo dell’abitare per studenti, non a consentire modelli tariffari più alti del mercato. Ma chi l’ha detto che uno studente vuole la mensa? Ma se quello vuole mangiare un panino e vuole spendere di meno?””C’è un secondo elemento che deve essere chiarito. I bandi consentono nei periodi di sospensione dell’attività didattica l’utilizzo delle strutture per finalità turistico-ricettive a prezzi di libero mercato. È una scelta che rischia di snaturare la funzione di un investimento finanziato con risorse pubbliche e pensato per garantire il diritto allo studio”, ha sottolineato ancora Giachetti.”Per questo signora ministra, mentre sventola i fogli e fa la maestrina, le abbiamo chiesto di darci delle informazioni chiare per intervenire e correggere quello che avete sbagliato, e che non paga lei con i suoi proclami, ma pagano gli studenti”, ha concluso.