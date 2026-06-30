“Conte ha spazzato via anni di menzogne. E’ pronto ad essere ascoltato sulla pandemia”. Parla il vicepresidente del M5S, Gubitosa

Il vostro leader Giuseppe Conte ha ribadito la sua disponibilità a essere ascoltato dalla Commissione Covid. Michele Gubitosa, deputato e vicepresidente del M5S, questo smentisce l’accusa secondo cui avrebbe qualcosa da nascondere?

“Con un semplice gesto, il Presidente Conte ha spazzato via anni di menzogne di Fratelli d’Italia. Aveva già dato la sua disponibilità a essere ascoltato quasi due anni fa e non è mai stato convocato. Conte ha dimostrato di non avere nulla da nascondere e di non essere abituato a scappare, come invece amano fare Meloni e i Fratelli d’Italia davanti alle inchieste”.

Perché, secondo voi, Fratelli d’Italia continua a costruire una campagna contro Conte nonostante questa disponibilità all’audizione?

“Perché non hanno altri argomenti, se non fango e bugie. La verità è che Fratelli d’Italia e Meloni, che insieme a Fazzolari dirige l’operazione da Palazzo Chigi, sono ossessionati da Conte, che per loro rappresenta il pericolo pubblico numero uno. Manca un anno alle elezioni politiche, è evidente che lo considerano l’avversario più temibile e quindi lo vogliono colpire in ogni modo. Continuano a diffondere fake news, nella speranza di nascondere i loro drammatici fallimenti. E lo fanno con la scorta dei giornali del deputato leghista Angelucci, sempre pronti a costruire campagne mediatiche denigratorie. Pensi che nel solo mese di giugno hanno dedicato oltre 50 articoli al Presidente Conte, diversi dei quali dai toni apertamente diffamatori”.

La Commissione Covid è ancora una sede di accertamento o è diventata, come denunciate, uno strumento di propaganda contro l’ex presidente del Consiglio?

“La Commissione Covid non è mai stata una sede di accertamento. È nata con il preciso intento di colpire politicamente gli avversari di Giorgia Meloni, come nei tribunali politici degli Stati autoritari. Se possibile, però, è anche peggiorata nel tempo. I finti patrioti di Fratelli d’Italia hanno calpestato le regole istituzionali e usato una Commissione d’inchiesta come se fosse il palco di Atreju, tanto che persino le altre forze di maggioranza li hanno lasciati soli. Pensi che a breve chiameranno a testimoniare persino il loro capogruppo Bignami, a dimostrazione che non sono interessati alla verità ma solo alla propaganda, arrivando a farsi le domande da soli in modo da ottenere le risposte sperate. Il tutto sotto il vigile sguardo del Presidente Lisei, a sua volta meloniano, sempre meno figura terza e sempre più uomo di partito, del quale continuiamo ad aspettare le dimissioni. Hanno sporcato le istituzioni con audizioni vergognose, maltrattato scienziati e uomini dello Stato, si sono spinti a interrogare cittadini italiani in un commissariato di polizia, intimidendoli poi nelle sedute di Commissione. Siamo oltre alla vergogna”.

È vero che non volete che l’ex Commissario straordinario Arcuri testimoni? Sulle accuse che lo coinvolgono a proposito delle mascherine cinesi cos’avete da dire?

“È una delle tante falsità che sono state dette sul Movimento 5 Stelle. Arcuri ha da tempo chiesto di essere nuovamente ascoltato, ma il Presidente Lisei vuole censurarlo e FdI ha più volte rinviato la sua audizione. Di cosa hanno paura? Sulle mascherine, poi, altre falsità gratuite. Hanno parlato del più grande appalto della storia: falso. La famosa commessa da oltre un miliardo era in realtà formata da sei diversi appalti. Il vero record l’hanno fatto loro con i 13,5 miliardi per il Ponte sullo Stretto. Vedremo come finiranno le inchieste per corruzione. Hanno detto che l’Italia ha strapagato le mascherine: falso. Eurostat ha certificato che nei primi sei mesi del 2020 l’Italia ha speso per l’importazione delle mascherine molto meno degli altri grandi Paesi europei. La Francia ha speso il doppio di noi, la Germania addirittura il triplo. Hanno detto che le mascherine erano farlocche e pericolose per la salute: falso. Le perizie che lo sostengono sono state riconosciute dal Tribunale di Roma come non utilizzabili per due motivi: gli esami non erano idonei e la società incaricata non era abilitata per dare quelle certificazioni. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, al contrario, ha attestato che la quasi totalità delle mascherine era conforme. Le mascherine che la struttura commissariale consegnava a personale sanitario e forze dell’ordine, inoltre, venivano sempre certificate dal Comitato tecnico scientifico”.

Fratelli d’Italia ha chiesto per mesi chiarimenti a Conte sulla pandemia, ma ha difeso a lungo Daniela Santanchè nonostante le accuse legate alla cassa integrazione Covid. È questa, secondo voi, la vera ipocrisia politica della destra?

“Ipocrisia politica e vergogna assoluta. Noi da questa gente non accettiamo lezioni di moralità. Non da chi in pandemia faceva il tifo contro l’Italia, invitando a non rispettare le regole. Non da chi faceva una società con i prestanome della camorra, come l’ex sottosegretario Delmastro. Non da chi scappa dal suo processo per truffa all’Inps, proprio sui fondi Covid, come l’ex ministra Santanchè. Non accettiamo lezioni da chi, mentre il Presidente Conte prendeva decisioni impossibili nel momento più drammatico della storia repubblicana, lo chiamava ‘criminale’ in Parlamento e fuori invitava gli italiani a non rispettare le regole”.

La campagna contro Conte serve anche a distrarre l’opinione pubblica dai problemi del governo Meloni, dal Pnrr ai salari?

“È esattamente questo il punto. Conte viene tirato per la giacchetta ogni giorno per chiarire su bugie, fake news e immondizia varia, Meloni quando spiegherà agli italiani le ragioni dei suoi clamorosi fallimenti? Quando spiegherà i suoi disastri su lavoro, imprese, salari, bollette, energia, sanità, trasporti, PNRR? Quando spiegherà le figuracce internazionali? Conte non si nasconde, Meloni scappa sempre”.