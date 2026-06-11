Usa-Iran, Trump annuncia nuovi attacchi: Teheran ci prende per fessi

Washington, 10 giu. (askanews) – Donald Trump minaccia nuovi attacchi contro l’Iran. Nell’Oval Office, il presidente degli Stati Uniti accusa Teheran di avere allungato i negoziati di pace. Washington, secondo Trump, era vicina a un accordo.Domanda: “Lei ha detto che l’Iran ha impiegato troppo tempo per arrivare a un accordo. Voglio essere sicuro di citarla correttamente. Lei ha detto che ora dovranno pagare il prezzo. Che cosa intendeva esattamente?”.Trump: “Li attaccheremo, li attaccheremo molto duramente”.D: “Riprenderete i bombardamenti?”.Trump: “Sì, lo faremo, per via dell’elicottero. Credo che abbiamo il diritto di farlo. Hanno abbattuto una macchina davvero incredibile, un mezzo incredibile. All’inizio hanno detto di non essere stati loro. Poi lo hanno ammesso, abbastanza facilmente, perché la bomba ce l’avevamo. La bomba ce l’avevamo davvero. Sono molto fortunati che non sia esplosa. Era rimasta incastrata nell’elicottero, ma non è esplosa. C’era un incendio, ma non è esplosa”.”Li abbiamo colpiti duramente ieri – ha aggiunto il presidente Usa – e li colpiremo di nuovo duramente oggi. Nel caso ve lo foste perso, nel caso non abbiate acceso la televisione. Vedremo che cosa succederà con l’accordo. Eravamo davvero vicini a un’intesa, ma continuano a tirarla per le lunghe e continuano a prenderci per fessi. Perché sapete una cosa? Hanno avuto a che fare con presidenti molto stupidi”.