Vance: “Test nucleari cruciali per sicurezza nazionale Usa”

Milano, 31 ott. (askanews) – Il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, considera i test nucleari “cruciali per la sicurezza nazionale”, in quanto garantiscono il corretto funzionamento dell’arsenale nucleare del Paese.”I russi hanno un vasto arsenale nucleare, così come i cinesi. A volte è necessario testarlo per accertarsi che funzioni correttamente. Garantire il corretto funzionamento del nostro arsenale nucleare è una parte importante della sicurezza nazionale americana”, ha dichiarato Vance ai giornalisti alla Casa Bianca.