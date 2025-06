Violenti scontri tra manifestanti americani e polizia a Los Angeles

Los Angeles, 10 giu. (askanews) – Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha iniziato ad effettuare arresti ai margini di Little Tokyo, a Los Angeles. Lo riferisce il New York Times.Un autobus della polizia della polizia di Los Angeles è stato portato sulla scena e gli agenti di polizia vi hanno depositato manifestanti ammanettati.La polizia californiana ha utilizzato anche granate stordenti e proiettili di gomma contro i manifestanti.Intanto è stato annunciato l’arrivo di un battaglione di circa 700 marines Usa, inviati dal presidente Donald Trump in funzione anti-sommossa a Los Angeles. Lo ha detto il portavoce del Comando settentrionale delle Forze Usa. I soldati arriveranno dalla loro base da Twentynine Palms.