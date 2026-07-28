Sondaggi politici, continuano l’ascesa di Vannacci e la crisi del Pd: i dem perdono ancora consensi

Gli ultimi sondaggi confermano la crescita di Futuro Nazionale e la crisi del Pd, che continua a perdere consensi. In ripresa FdI e Avs.

Dopo diverse settimane di calo, Fratelli d’Italia mostra qualche debole segnale di ripresa nei sondaggi. Il partito di Giorgia Meloni torna a guadagnare consensi e allunga sul Pd, che continua invece ad arrancare. Per Elly Schlein si registra un nuovo calo e i dem tornano nuovamente al di sotto del 21%, come non succedeva da tempo.

La flessione riguarda anche il Movimento 5 Stelle e Forza Italia, mentre crescono gli altri partiti. A partire da Futuro Nazionale, che sfiora il 7%. Bene, in quest’ultima settimana secondo il sondaggio di Swg per il TgLa7, sia Verdi e Sinistra che la Lega, seppur il Carroccio rimanga ben al di sotto del 6% e indietro rispetto al partito di Roberto Vannacci.

Sondaggi elettorali, ripresa di FdI e male il Pd

Andiamo con ordine, partendo dalla testa della classifica emersa dai sondaggi. Fratelli d’Italia guadagna lo 0,1%, invertendo un lungo trend negativo, e si attesta al 27%, comunque su livelli ben diversi da quelli soltanto di qualche mese fa, quando viaggiava intorno al 30%. Male, come detto, il Pd, che perde due decimi di punto e si attesta al 20,9%.

Lo stesso calo dello 0,2% viene registrato dal Movimento 5 Stelle, attualmente al 12,9% e quindi al di sotto della soglia del 13%. Registra una flessione, in questo caso dello 0,1%, anche Forza Italia, attualmente al 7,6%. Ora anche Antonio Tajani deve guardarsi le spalle dall’ascesa di Futuro Nazionale, che continua a guadagnare consensi: per il movimento di Vannacci la crescita nell’ultima settimana è dello 0,2% e il dato attuale è del 6,9%.

A crescere, in questa rilevazione, è anche Avs: con un decimo di punto guadagnato, si attesta al 6,5%. La Lega recupera lo 0,2% ma resta lontana, ferma al 5,7%. Pochi i movimenti tra gli altri partiti, con Azione stabile al 3,4% e Italia Viva in calo dello 0,2% al 2,3%. Stabili anche +Europa all’1,2% e Noi Moderati e Sud Chiama Nord, appaiati all’1%. E all’1%, con una crescita di un decimo di punto, arriva anche Ora!. Infine non si esprime il 27% degli elettori.