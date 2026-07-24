Sondaggi, FdI continua a scendere: Vannacci vola oltre il 7%, stacca la Lega e tallona Forza Italia

I sondaggi politici continuano a sorridere a Roberto Vannacci, a scapito della Lega, e continuano a registrare il calo del partito di Giorgia Meloni. Fratelli d’Italia resta primo partito ma scende al 26,4% (-0,5% rispetto al 2 luglio); il Partito democratico è sostanzialmente stabile al 21,9% (-0,1%) e riduce il distacco a 4,5 punti. Il Movimento 5 Stelle arretra all’11,5% (-0,5%). È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Youtrend per SkyTg 24 in cui viene sottolineato come il dato più rilevante della rilevazione sia la crescita di Futuro Nazionale, che sale al 7,6% (+1,2%) e si porta a soli tre decimi da Forza Italia (7,9%, +0,3%), consolidandosi come quinta forza nazionale a ridosso della quarta. La Lega, per contro, scende al 4,9% (-0,5%), ormai staccata di quasi tre punti dal partito di Vannacci, mentre Noi Moderati è stabile allo 0,8%.

Sondaggi, FdI continua a scendere: Vannacci vola oltre il 7%, stacca la Lega di tre punti e tallona Forza Italia

La maggioranza di governo (FdI, FI, Lega, NM) vale il 40,0% (-0,7%); includendo Futuro Nazionale, l’intera area di centrodestra arriva al 47,6%. A sinistra Alleanza Verdi-Sinistra sale al 6,8% (+0,2%); il campo largo (PD, M5S, AVS) si attesta complessivamente al 40,2%, in sostanziale parità con il blocco di governo. Nell’area centrista Azione sale al 3,7% (+0,3%), Italia Viva scende al 2,1% (-0,4%) e +Europa sale all’1,9% (+0,6%). L’area degli indecisi e astenuti cresce sensibilmente al 38,0% (+4,5%): l’arretramento diffuso dei partiti maggiori si scarica soprattutto sul non voto.

Giudizio sul governo a più velocità

Per quanto riguarda infine il giudizio sul governo, questo resta stabile nei positivi (35%), mentre i negativi salgono al 58% (+3%) a scapito degli indecisi (7%, -3%): il saldo negativo si allarga a 23 punti. La polarizzazione – osserva Youtrend – è totale: 99% di giudizi positivi tra gli elettori FdI e 92% di negativi nel campo largo. Nel centrodestra si conferma il consenso a più velocità già osservato a inizio mese: all’apprezzamento pressoché unanime degli elettori FdI si affianca quello più tiepido degli elettori di FI, Lega e Noi Moderati (65% positivo, con un 11% di indecisi) e quello ancora più freddo, ma in recupero, degli elettori di Futuro Nazionale (61% positivo, 39% negativo, contro il 50%-50% del 2 luglio.