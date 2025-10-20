Assalto al bus a Rieti, fermate tre persone: sono ultras legati all’estrema destra

Tre persone sono state fermate per l'assalto al bus dopo il match di basket a Rieti che ha causato l'uccisione di un autista.

Si va verso la chiusura del cerchio sull’assalto al bus dei tifosi del Pistoia Basket che ha portato all’uccisione di uno dei due autisti, Raffaele Marianella. Sono state fermate tre persone: secondo quanto riferisce l’Ansa, si tratta di soggetti legati ai movimenti dell’estrema destra.

L’assalto è avvenuto ieri sera sulla superstrada che collega Rieti a Terni: lì il pullman dei tifosi toscani è stato colpito da un lancio di sassi e mattoni e uno di questi ha colpito il vetro e il secondo autista. La procura di Rieti ha aperto un fascicolo e gli inquirenti hanno sentito 12 persone come testimoni e per verificare la loro posizione.

I pm di Rieti hanno concentrato da subito le indagini su un gruppo di ultras della Sebastiani Rieti, tra cui anche i tre fermati, che sono stati portati in carcere. Nei confronti di queste tre persone sarebbero “emersi gravi indizi di colpevolezza”, secondo quanto riferisce la Questura di Rieti.