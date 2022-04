Audio 2, chi sono? Canzoni famose, carriera e affinità con Lucio Battisti

Chi sono gli Audio 2, il gruppo musicale fondato negli anni ’90 che ricorda sonorità tipiche di Lucio Battisti?

Audio 2, chi sono? Carriera e affinità con Lucio Battisti

Gli Audio 2 sono un gruppo musicale pop italiano che è stato fondato a Napoli nel 1993 su iniziativa di Giovanni Donzelli e Vincenzo Leomporro, entrambi napoletani e classe 1961.

Il gruppo è riuscito a raggiungere il successo grazie a un’icona della musica italiana: Mina. Nell’album Sorelle Lumieredella cantante, infatti, è incluso il brano Neve, scritto da Donzelli e Leomporro. La collaborazione con Mina è andata avanti con altre due canzoni: Sì che non sei tu e Raso. A questo punto, quindi, il figlio della cantante, Massimiliano Pani, ha deciso di lanciare i due autori con il nome di Audio 2, nel 1993.

In seguito al loro debutto, il duo di cantautori è stato rapidamente associato a Lucio Battisti. Le loro sonorità e i loro testi, infatti, sono particolarmente affini al cantante e ne influenzano la rapida ascesa. Il duo ha mantenuto intatto il proprio successo fino ai primi anni 2000, quando hanno gradualmente cominciato a sparire dalla scena musicale italiana.

Perché sono scomparsi per otto anni? Canzoni famose del gruppo

Nel 2009, gli Audio 2 hanno pubblicato il loro settimo album MogolAudio 2. All’album, ha fatto seguito un lungo e intenso periodo di sperimentazioni musicali in cui il duo ha abbandonato le scene musicali. Il gruppo è poi tornato in auge nell’estate del 2017, presentando il brano Un’onda del bicchiere. Al nuovo singolo, seguono poi altre canzoni come Libero come un aliante e Mediterranea sei, in collaborazione con Tony Esposito.

Nel 2019, hanno presentato il loro ottavo album 432 Hz, anticipato dai singoli Amarsi è possibile e Amici per amore, realizzato con Ivana Spagna.

Tra le canzoni più famose di Donzelli e Leomporro, possono essere citate Alle venti, Tu vieni prima di Tutto, E poi vai, Io ho Te, Specchi riflessi, Prova a immaginare.