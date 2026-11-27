Corrado Augias ha fatto benissimo tante cose, la migliore delle quali è stata non abdicare mai a se stesso. È così che è nata “La Torre di Babele” su La7, dopo il suo diniego a rappresentare la Rai, quando questa, dopo 63 anni di onorato servizio pubblico, idealmente non lo rappresentava più; ha anche rifiutato la Legion D’Onore che lo Stato francese gli attribuì anni fa e che pure ammise di inorgoglirlo, perché quell’onorificenza si era trasformata in un evento mondano di diplomazia internazionale.

Sulla base di questo altissimo senso di giustizia improntato sulla legalità, non deve stupire l’indole indagativa di Augias che su Rai 3, negli anni d’oro della rete diretta da Angelo Guglielmi, inaugurava con “Telefono Giallo” quella linea editoriale di cronaca nera che è ancora oggi il fiore all’occhiello del terzo canale.

Considerato l’antesignano di “Chi l’ha visto?”, dopo aver dato i natali televisivi a Franca Leosini, che si era fatta notare proprio in una puntata del programma (un’ispirazione per il suo “Storie Maledette”), il “Telefono Giallo” di Augias promulgava un modo di fare televisione all’epoca rivoluzionario: ogni puntata riapriva un “cold case” italiano, dal delitto dell’Olgiata al Mostro di Firenze, dalla sparizione di Emanuela Orlandi alla morte di Roberto Calvi, crimini senza colpevoli né risposte, sviscerati da un parterre di giornalisti, avvocati e testimoni partendo dai filmati d’epoca, montati come dei veri e propri cortometraggi.

Nel frattempo i centralini squillavano, aperti alle telefonate del pubblico che potevano fornire elementi nuovi alle indagini.

Vi ricorda qualcosa? Ecco, dimenticatevelo, perché oggi la tv del dolore ha preso il sopravvento, coi suoi primi piani giustizialisti e il climax colpevolista, le domande ottuse piuttosto che acute e i criminologi superstar: lo chiamano “true crime” e l’ha inventato Augias, ma all’epoca era un modo per raccontare il lato oscuro dell’Italia, non certo un intrattenimento da varietà sulle morti, le stragi e i rapimenti.

Una di quelle puntate, nel 1988, fece riaprire le indagini sull’abbattimento del DC-9 a Ustica, col Procuratore di Marsala, Paolo Borsellino, che concentrò ogni sforzo sulla ricostruzione dei buchi di comunicazione nelle registrazioni radar.

Perché Augias in tv non ha parlato solo di libri e letteratura, ma ha creduto fino alla fine che la verità potesse servire per capire il mondo.