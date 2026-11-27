Molti giornali sono diventati illeggibili. Non solo per strafalcioni ed errori di italiano, ma proprio per impostazione: più fogli pettegoli che quotidiani seri.

Adrio Renai

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Gentile lettore, quello che lei dice è realtà e ne conosco la cronistoria. Nel ‘76 Eugenio Scalfari fondò Repubblica, che dopo i primi mesi di carburazione portò una ventata rivoluzionaria. Tra le novità ci fu la scomparsa della “terza pagina” dedicata a temi di cultura, sostituita da pagine interne incentrate su libri e idee. Ma la maggiore innovazione fu la “rotocalchizzazione”, ossia un taglio giornalistico usato dai settimanali, consistente nell’arricchire la notizia più importante della settimana con articoli di contorno. Per esempio, c’era il matrimonio di due divi del cinema? Nei rotocalchi, accanto alla cronaca delle nozze, c’era il contorno di articoli con commenti di attori, registi, amici d’infanzia. Repubblica prese a dedicare due o più pagine ad articoli di commento sul fatto del giorno. Fu una rivoluzione, copiata da tutti. Oggi però quello stile “da rotocalco” si è imbarbarito. Le spiego. Negli anni ’80 lavoravo alla Domenica del Corriere. Se c’era un delitto passionale, il direttore mi chiedeva d’intervistare sociologi, artisti, scrittori, registi. Un giorno – era a metà degli anni ’90 e lavoravo in televisione – mi accorsi di quanto la cosa fosse scaduta: un grande quotidiano, per un fatto di cronaca nera, aveva riempito due pagine di interviste a ballerine, soubrette, tronisti e similari. In breve, l’intellighentsia era stata sostituita dall’ighnorantsia, con tutto il rispetto. Da allora è andata sempre peggio.

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