Benzina e diesel ancora in rialzo: Eni ritocca i listini e le medie nazionali mostrano nuovi aumenti. Ecco i prezzi aggiornati al 17 novembre

L’ennesimo ritocco al rialzo dei listini torna a farsi sentire sulla rete carburanti italiana. Eni ha aumentato di un centesimo i prezzi raccomandati di benzina e diesel, un movimento contenuto che però conferma la tendenza delle ultime settimane. Le variazioni internazionali restano sottili – il diesel è stabile, mentre la benzina mostra un lieve rialzo – ma alla pompa il quadro continua a essere segnato da un nervosismo costante.

Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia basata sui dati dei gestori comunicati all’Osservaprezzi del Mimit, aggiornati al 17 novembre, la benzina self si mantiene su una media di 1,728 euro al litro. Le compagnie oscillano tra 1,719 e 1,744 euro, mentre le pompe “no logo” restano più basse, a 1,710 euro. Situazione simile per il diesel self, che si attesta a 1,695 euro al litro, un soffio sopra la rilevazione del giorno precedente.

Prezzi carburanti in aumento: benzina e diesel tornano a salire il 17 novembre

Sul servito i numeri si fanno più pesanti. Per la benzina il prezzo medio arriva a 1,869 euro al litro, con punte che superano 1,94 euro negli impianti più cari. Il diesel servito si ferma a 1,835 euro, una lieve crescita che però aggiunge pressione sui portafogli di chi non può rinunciare a questa modalità.

Restano più stabili i carburanti alternativi: il Gpl viaggia tra 0,696 e 0,721 euro al litro, mentre il metano auto oscilla da 1,397 a 1,475 euro al chilo. Piccoli numeri, ma fotografano un mercato in cui anche minime variazioni incidono sulla quotidianità degli automobilisti, già abituati a un autunno di continui aggiustamenti.