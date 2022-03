Aurora Leone il fidanzato, l’altezza e lo scandalo sugli Europei della comica dei The Jackal

Aurora Leone è una comica di origini campane, partita da Italia’s Got Talent e arrivata al successo con il gruppo comico The Jackal. Nel 2022 è nel cast del programma televisivo Pechino Express.

Aurora Leone: vita privata e altezza

Aurora Leone è nata a Caserta il 18 maggio 1999. Le sue passioni sin da piccola sono la scrittura e il teatro. Sviluppa e scrive così i primi monologhi e partecipa a Italia’s Got Talent, dove si fa notare per poi entrare nel gruppo comico napoletano dei The Jackal, insieme a Simone Ruzzo, Ciro Priello, Fabio Balsamo, Claudia Napolitano e Gialnuca Fru.

Nel 2022, partecipa insieme al collega Gianluca Fru al programma televisivo Pechino Express. Insieme fanno parte della squadra con il nome Gli Sciacalli.

Aurora Leone: il fidanzato

Ci sono alcune indiscrezioni che riferiscono di un flirt ormai finito con Lorenzo Tronconi, un altro protagonista di alcuni talent show. Le ultimi voci invece parlano di un possibile legame sentimentale con il collega Gianluca Fru, anche se probabilmente c’è solo una forte amicizia tra i due.

Lo scandalo sugli Europei della comica

Nel caso della Partita del Cuore 2021, in occasione della cena con i cantanti la sera precedente alla partita è avvenuto un fatto che ha generato diverse polemiche. Durante la cena Aurora sarebbe stata allontanata in quanto donna, per volere di Gianluca Pecchini, direttore della Nazionale Italiana Cantanti. Dal mondo dello spettacolo – e non solo – sono arrivati moltissimi attestati di solidarietà nei confronti di Aurora, che si è sfogata assieme a Ciro tramite Instagram.