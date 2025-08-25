Momenti di apprensione questa mattina al largo dell’isola di Ponza, dove la MSC World Europa, una delle navi da crociera più grandi del mondo, ha subito un’avaria ai motori mentre era in navigazione da Genova a Napoli. A bordo dell’unità, battente bandiera maltese, si trovano 8.585 persone tra passeggeri ed equipaggio.

Il problema, di natura elettrica, è stato segnalato alle 07.25 al Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo della Guardia Costiera, che ha immediatamente attivato le procedure di assistenza.

La situazione a bordo

Secondo quanto comunicato dalla Guardia Costiera, a bordo la situazione è “tranquilla e sotto controllo”: le condizioni meteomarine risultano favorevoli e i servizi essenziali per i passeggeri continuano a essere garantiti dai generatori di bordo. Non si registrano emergenze sanitarie né particolari disagi tra i viaggiatori.

I soccorsi

Per assistere la nave e condurla in sicurezza al porto di Napoli sono stati inviati due rimorchiatori, partiti rispettivamente da Gioia Tauro e Napoli. Contemporaneamente, tecnici specializzati della compagnia armatrice stanno raggiungendo l’imbarcazione per effettuare le necessarie verifiche e tentare di ripristinare il funzionamento dei motori.

A scopo precauzionale, la Guardia Costiera ha disposto l’invio in zona di due motovedette, una da Ponza e una da Napoli, oltre al sorvolo di un elicottero AW 139 Nemo. L’operazione è coordinata dal Centro Secondario di Soccorso Marittimo di Civitavecchia, che monitora costantemente l’evoluzione della situazione tramite i sistemi di controllo del traffico marittimo e mantiene contatti diretti con l’armatore. L’obiettivo è condurre la MSC World Europa in sicurezza fino a Napoli, porto di destinazione della tratta.