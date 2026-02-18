Il conto alla rovescia per l’inizio dei raid Usa in Iran che tutti negano, in realtà sarebbe già iniziato. A sostenerlo è Axios, secondo cui l’amministrazione Trump sarebbe “più vicina a una guerra su larga scala in Medio Oriente di quanto la maggior parte degli americani creda”. Una frase che non lascia molto spazio a interpretazioni, tanto più perché arriva all’indomani del secondo round di colloqui Usa-Iran a Ginevra che è stato a dir poco inconcludente.

Si valuta una lunga guerra e non raid rapidi e mirati

Axios cita fonti statunitensi secondo cui, se l’escalation dovesse scattare, sarebbe una campagna congiunta Usa-Israele “molto più ampia” della guerra di 12 giorni dello scorso giugno. E, cosa ancor peggiore, potrebbe durare settimane, se non mesi.

Sempre il portale americano, a supporto delle proprie affermazioni, riporta anche le parole di due funzionari israeliani che avrebbero detto che il governo di Benjamin Netanyahu ha già iniziato i preparativi in vista di uno scenario di guerra che potrebbe iniziare, sempre secondo loro, “entro pochi giorni”.

L’armada Usa in Medio Oriente continua a rinforzarsi

Che la situazione stia precipitando lo si capisce dal fatto che la regione si sta letteralmente riempiendo di unità statunitensi pronte a condurre una grande guerra. Al momento, infatti, si contano due portaerei, “una decina” di navi da guerra, centinaia di caccia e più livelli di difesa aerea. Ma non è tutto. Axios aggiunge anche un ulteriore dettaglio che lascia intendere come le manovre non siano ancora finite.

Nelle ultime 24 ore, infatti, sarebbero partiti verso l’area altri 50 aerei da combattimento, F-35, F-22 e F-16, equipaggiati pesantemente.

“Il capo si sta stufando”: la frase di un consigliere di Trump ad Axios

Nel lungo articolo, Axios smonta le frasi di circostanza venute fuori dopo il vertice di Ginevra in cui si manifestava l’intenzione di dare “altro tempo alla diplomazia”. Secondo quanto raccontato da uno stretto collaboratore del presidente Usa al portale americano: “Il capo si sta stufando”. E lo stesso funzionario ha azzardato anche una previsione su cosa accadrà, sostenendo che ci sono il 90% di possibilità di “azione concreta” nelle prossime settimane.