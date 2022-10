Barbara Foria, chi è? Età, imitazioni, spettacoli, rapporto con Serena Bortone, marito e figli dell’attrice

Chi è Barbara Foria, l’attrice e comica ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di venerdì 28 ottobre?

Barbara Foria, chi è? Età, imitazioni, spettacoli, rapporto con Serena Bortone

Nata a Napoli il 28 luglio 1975, Barbara Foria è un’attrice, comica e conduttrice italiana di 47 anni, alta circa 167 centimetri. Prima di dedicarsi alla recitazione, si è laureata in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Napoli “Federico II” ed è iscritta all’albo degli avvocati.

Ha esordito come attrice comica all’inizio del nuovo millennio quando ha partecipato a svariati programmi televisivi per la Rai, Comedy Centrale e La7. Tra le varie trasmissioni in cui è apparsa possono essere citate Tintoria Show, Pirati, Assolo Comicità in tour e Cuore al centro della coppia.

Per molti anni, ha lavorato a teatro insieme a Rosalia Porcaro nello spettacolo Sessosenzacuore.com, per la regia di Serena Dandini. Nel 2009, è diventata uno dei volti noti di Rai 4 come inviata dell’irriverente magazine Sugo di Gregorio Paolini.

Nel pomeriggio di venerdì 28 ottobre, l’attrice è ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di venerdì 28 ottobre.

Vita privata, marito e figli dell’attrice

Per quanto riguarda la sua vita privata, pare che Barbara Foria sia single e non ha mai avuto figli. In occasione di un’intervista rilasciata a Vanity Fair, l’attrice ha raccontato di aver vissuto una relazione importante e di aver pensati che avrebbe avuto dei figli. Le cose, tuttavia, non sono poi andare come avrebbe sperato.

LEGGI ANCHE: Marco Frittella, che fine ha fatto? Età, carriera, vita privata, moglie e figli del giornalista e direttore di Rai Libri