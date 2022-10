Marco Frittella, che fine ha fatto? Età, carriera, vita privata, moglie e figli del giornalista e direttore di Rai Libri

Chi è Marco Frittella, il giornalista e direttore di Rai Libri ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di venerdì 28 ottobre?

Marco Frittella, che fine ha fatto? Età e carriera

Nato il 12 luglio 1958 a Orte, in provincia di Viterbo, Marco Frittella ha 64 anni e ha all’attivo numero esperienze in ambito giornalistico. Tra il 1979 e il 1982 p stato redattore della rubrica Agricoltura Domani che è poi stata ribattezzata in Linea Verde. Tra il 1982 e il 1987, è stato capo ufficio stampa del gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana alla Camera dei Deputati. Ancora, dal 1989 al 1991, è stato inviato a Berlino seguendo il crollo del muro.

In Rai è approdato nel 2003 quando è entrato a far parte del gruppo di giornalisti del Tg1, guadagnandosi con il trascorrere degli anni le simpatie del pubblico. In questo periodo, è diventato noto per le sue cravatte a strisce rossoverdi ossia i colori della Ternana, club calcistico di cui il giornalista è molto tifoso. A partire dal 2020, ha condotto insieme a Monica Giandotti il programma Unomattina mentre, dal 2022, gli è stata affidata la direzione di Rai Libri.

Nel 2007, Frittella è diventato docente di Giornalismo Politico e Radiotelevisivo nel corso di Laurea Magistrale in Scienze dell’Informazione all’Università di Roma Tor Vergata. Insegna anche alla Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia e alla Scuola di Giornalismo dell’Università di Salerno.

Vita privata, moglie e figli del giornalista e direttore di Rai Libri

Per quanto riguarda la sua vita privato, Marco Frittella è estremamente riservato. Nonostante la considerevole esposizione mediatica alla quale è sottoposto costantemente, non è noto quale sia la sua situazione sentimentale oppure se abbia dei figli. Pare, tuttavia, che il giornalista sia sposato.

