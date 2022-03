Barbascura X, chi è? Nome, fidanzata e curriculum

Chi è Barbascura X? Noto anche come lo “scienziato pirata di YouTube”, partecipa a Pechino Express 2022 in coppia con Andrea Boscherini, formando la squadra de “Gli scienziati”.

Barbascura X, chi è? Nome e curriculum

Barbascura X, classe 1987, è nato a Taranto e ha 35 anni. Al momento, il vero nome dello YouTuber non è stato svelato in quanto, come riferito dal diretto interessato, il divulgatore scientifico non vuole rendere pubbliche le sue generalità per non compromettere la sua carriera di ricercatore, alla quale si dedica con estrema passione e serietà.

Il 35enne, infatti, non è soltanto uno YouTuber ma è anche un chimico e uno scrittore. È laureato in Chimica Organica all’Università di Bari e si è successivamente specializzato in Sintesi Organica all’Università di Bologna. Come chimico e ricercatore, ha lavorato in svariati laboratori disseminati in tutta Europa. La notorietà, tuttavia, è arrivata nel momento in cui si è messo alla prova con un canale YouTube di matrice scientifica.

Sul web, ha raggiunto il successo grazie alla sua rubrica Scienza Brutta composta da una serie di video ironici incentrati sulla divulgazione scientifica. Recentemente, è stato conduttore di un programma su DMAX chiamato Micromostri con Barbascura X.

Nel 2022, figura tra i concorrenti di Pechino Express, in coppia con il naturalista Andrea Boscherini.

Vita privata, fidanzata e libri dello “scienziato pirata”

Per quanto riguarda la vita privata del chimico, non si hanno informazioni circa eventuali legami sentimentali di Barbascura X. Proprio come il vero nome dello YouTuber, infatti, non sono stati rivelati dettagli circa gli aspetti più infimi del suo privato.

Si sa, invece, che il divulgatore scientifico sia autore di tre saggi:

Il genio non esiste (e a volte è un idiota), Edizioni Tlön;

Saggio erotico sulla fine del mondo, Mondadori, 2021;

La versione del tardigrado improbabile, Enrico Macchiavello (illustrato da), De Agostini, 2021.

Su Instagram, ha un account particolarmente attivo che vanta 389 mila follovers.