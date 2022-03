Barù Gaetani d’Aragona: lavoro, zio, fidanzata, figli e il rapporto con Jessica

Barù Gaetani d’Aragona ha viaggiato per tutto il mondo a causa del suo lavoro. In Italia, si è fatto conoscere per aver partecipato a diversi programmi televisivi nel mondo dello spettacolo e di cucina.

Barù Gaetani d’Aragona: lavoro

Gherardo Gaetani dell’Aquila D’Aragona è nato in Italia ma cresciuto negli Stati Uniti dove frequenta l’Highschool a Lake Tahoe e successivamente San Diego State University dove studia Storia. Mentre studia si dedica allo sport, pratica lotta libera e football, e grazie al suo curriculum studentesco ottiene un posto all’Università di San Diego dove si laurea in storia nel 2004. Oggi lavora nell’azienda vinicola Bodega Noemia, in Argentina, dove si sviluppa il miglior vino argentino.

Si è fatto conoscere in Italia partecipando al programma di Rai 2 Pechino Express ma anche a Cuochi e Fiamme dove ne diventa giudice. Ha partecipato anche al Grande Fratello Vip 6.

Barù Gaetani d’Aragona: zio

Barù è noto in Italia per aver partecipato insieme allo zio Costantino della Gherardesca al programma Pechino Express. All’anagrafe Costantino della Gherardesca Verecondi Scortecci, è nato il 29 gennaio 1977. Molto popolare perché è nel mondo dello spettacolo come conduttore ma anche come opinionista. Diverse le sue partecipazioni in programmi televisivi. Nel 2012 è stato concorrente di Pechino Express arrivando terzo insieme a Barù. Dal 2013 conduce il programma televisivi di Pechino Express.

Barù Gaetani d’Aragona: fidanzata e figli

In passato ha avuto una relazione con Victoria Cabello, finita nel 2013. Non risulta che abbia dei figli, dalle informazioni che circolano sulla sua vita privata. Nella casa del Grande Fratello durante una chiacchierata con Nathaly Barù ha confessato di essere fluido: non si innamora infatti necessariamente di donne o di uomini ma dell’animo delle persone.

Il rapporto con Jessica

Al Grande Fratello Vip 6 Barù ha stretto una particolare amicizia con la principessa Jessica Selassié che ha parlato così di lui:” Mi dicevano tutti di stare attenta, che giocava. Ma sono convinta che quello che ho visto fosse vero. Ci vogliamo bene, se non ci sarà di più è stato comunque bello”. Chi che tra i due non possa nascere qualcosa ora che non sono più nella casa stando lontani dai riflettori.