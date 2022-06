Ben is Back: trama, storia vera, curiosità e cast del film con Julia Roberts

Ben is Back è un film del 2018, uscito in Italia nel 2019. Al centro ci sono tematiche sociali profonde, quali le responsabilità e i drammi materni, la madre che lotta per il figlio fino ad imbattersi nell’impotenza, la tossicodipendenza giovanile.

Ben is Back: trama

Il film racconta la vita di Ben (Lucas Hedges), 19enne che si reca in un centro di riabilitazione per liberarsi dal problema della droga. In occasione delle festività natalizie, il giovane riceve un permesso per recarsi dalla sua famiglia così da recuperare i rapporti in un periodo di festa. Secondo a quanto riferisce il ragazzo, infatti, i medici gli hanno consigliato di riallacciare i legami con i parenti per accelerare il suo processo di recupero. Giunto a casa, trova la madre Holly (Julia Roberts) che lo accoglie con gioia e commozione pur rimanendo scettica sui reali progressi.

Tuttavia, i passi in avanti di Ben si bloccano tanto da far ritornare i fantasmi del suo passato che tante volte hanno messo in difficoltà la famiglia. Dopo una riunione con il gruppo di supporto, il giovane infatti ricade nuovamente nel tunnel della tossicodipendenza. Inizia così a intervallare momenti di lucidità con altri di profonda debolezza. Solo l’aiuto della madre, che non ha mai perso la speranza di poterlo recuperare, gli sarà da guida per uscire nuovamente dal tunnel e recuperare la fiducia di cui ha bisogno. La donna però sa che lo spacciatore del figlio è pronto a ricattarlo e ha cominciare una lunga ed estenuante lotta.

Ben is Back: storia vera e curiosità

Al base del progetto cinematografico c’è un racconto reale che viene portato sul grande schermo. Infatti, il film è ispirato alla vera storia del regista Peter Hedges che, durante la sua infanzia, ha avuto a che fare con la dipendenza dall’alcol della madre. Inoltre, nel 2010 il regista ha perso un caro amico proprio a causa della tossicodipendenza e un altro membro della sua famiglia è deceduto per overdose, questo gli ha fatto maturare l’ispirazione per la pellicola che è stata apprezzata al Festival di Toronto e a quello di Roma.

Una curiosità: il regista non era convinto della scelta del figlio nei panni di Ben, tuttavia, come riporta Imdb, è stata Julia Roberts ha convincere il regista a scegliere Lucas dopo averlo visto nel film Manchester by the Sea. Inoltre, l’attrice premio Oscar ha anche ospitato il ragazzo e Kathryn Newton, volto della sorella di Ben, durante la cena di Ringraziamento.

Il cast del film con Julia Roberts

Una curiosità nel cast: il regista e sceneggiatore Peter Hedges dirige suo figlio Lucas, talentuoso attore visto in film come Manchester By the Sea e Lady Bird e qui impegnato nel ruolo del giovane tossicodipendente. Poi, ecco la grande Julia Roberts nel ruolo della madre del ragazzo, l’interpretazione dell’attrice è quella che colpisce più di tutto. Completano il cast Kathryn Newton, Courtney B. Vance, Alexandra Park e Rachel Bay Jones.

