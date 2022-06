Interstellar: trama, cast, spiegazione scientifica e il possibile sequel del film di Nolan

Interstellar è un film fantascientifico nato dalla regia di Christopher Nolan e ha avuto un successo di pubblico e di critica. La botteghino ha incassato 675.120.00 dollari e ha vinto l’Oscar per i migliori effetti speciali oltre ad altre quattro candidature (miglior colonna sonora, miglior montaggio sonoro, miglior sonoro e miglior scenografia).

Interstellar: trama

Interstellar è un film con ambientazione in un futuro prossimo, nel XXI secolo, cui la Terra, prima casa dell’essere umano, sta diventando di anno in anno sempre più inabitabile per quest’ultimo. Alcuni scienziati, che un tempo lavoravano per la NASA, sta studiando il wormhole per sfruttarlo nella ricerca di un pianeta abitabile e per farlo organizza delle missioni.

In una di queste viene coinvolto Cooper, ex pilota che decide di lasciare i propri figli, con la consapevolezza che non li vedrà crescere e che probabilmente potrebbe non rivederli mai più. A guidarlo è la volontà di assicurare a loro e all’umanità tutta un futuro migliore.

Mentre lui si trova nello spazio, Murphy la figlia minore, nel tentativo di cercare di mettersi in contatto con il padre, intraprende il suo stesso percorso. I due saranno destinati ad incontrarsi di nuovo, in un modo o nell’altro, su un pianeta o nell’altro.

Interstellar: cast

Matthew McConaughey interpreta Joseph Cooper, ma il resto del cast è davvero stellare: c’è Jessica Chastain, che presta il volto alla Murphy adulta, Anne Hathaway che è invece Amelia Brand nel film e Matt Damon, che interpreta invece il dottor Mann.

C’è poi Michael Caine, che per il film è l’imprevedibile professor Brand, Timothée Chalamet che invece è Tom Cooper da adolescente e Mackenzie Foy che interpreta invece Murphy da bambina. A interpretare Murphy da anziana è invece Ellen Burstyn. Completano il cast John Lithgow, Wes Bentley, Casey Affleck, Topher Grace, David Gyasi, William Devane, Jeff Hephner, Elyes Gabel e David Oyelowo.

Interstellar: spiegazione scientifica

La teoria su cui si basa il film di Nolan è quella del buco nero e del wormhole, quest’ultimo secondo una spiegazione scientifica sarebbe un tunnel spazio-temporale che collegherebbe due buchi neri. All’interno di questo passaggio lo spazio e il tempo subirebbero alcune alterazioni. Ecco spiegato perché durante il film assistiamo ad alcuni fenomeni come una sorta di realtà parallela creata dall’interazione di Cooper con il wormhole e l’arrestarsi del tempo sul corpo del protagonista.

Il film è realizzato seguendo le leggi della fisica proposte da Albert Einstein e Stephen Hawking. La produzione ha sfruttato contributi di importanti scienziati di tutto il mondo, sperando di poter rappresentare in modo quanto più fedele più possibile la realtà aerospaziale. Infatti, sul set era presente infatti il fisico teorico Kip Thorne, premio Nobel nel 2017 per il rilevamento delle onde gravitazionali predette dalla relatività di Einstein.

Possibile sequel del film di Nolan

Dopo l’uscita del film nel 2014, si è subito parlato di un possibile sequel. Non manca sicuramente il materiale di trama e sceneggiatura: il sequel o prequel potrebbe raccontare la relazione di Cooper con Amelia, insieme ai propri conflitti personali e alla perdita. Potenzialmente potrebbe anche concentrarsi sulla relazione di Cooper con suo figlio, Tom, di cui impariamo molto poco nel film, ma che anche lui si lascia alle spalle. Dal momento che il film parla anche essenzialmente di viaggi nel tempo, il sequel potrebbe anche vedere Cooper interagire con la moglie morta in passato. Con concetti come questi e la mente di Nolan, le possibilità sono illimitate.

Sulla realizzazione di un secondo film, McConaughey in un’intervista ha dichiarato: “È possibile, dovrei passare attraverso la due diligence che faccio sempre: sceneggiatura, regista, ecc., Ma è possibile”

