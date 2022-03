Benedetta Porcaroli, il fidanzato è Riccardo Scamarcio: tutto sulla famiglia, la mamma e i genitori

Benedetta Porcaroli è un’attrice italiana che però ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda con la passione per il canto. Nel 2021 è stata candidata al David di Donatello come miglior attrice non protagonista nel film 18 Regali.

Benedetta Porcaroli, il fidanzato è Riccardo Scamarcio

Benedetta Porcaroli è nata a Roma l’11 giugno 1998. Attrice italiana, è legata sentimentalmente all’attore Riccardo Scamarcio. La sua carriera professionale è iniziata nel mondo della moda per poi buttarsi nella recitazione, prendendo parte ai primi provini.

Il suo primo ruolo in un film importante è nel 2016 in Perfetti Sconosciuti. Poi ha avuto ruoli in “Sconnessi” di Christian Marazziti, in “Una vita spericolata” di Marco Ponti, “Quanto Basta” di Francesco Falaschi e poi in “Tutte le mie notti” di Manfredi Lucibello. Alla fine del 2018 ha recitato come protagonista con Alice Pagani e Anna Lou Castoldi in Baby, una serie sulle baby squillo del Parioli in onda su Netflix.

Nel 2020 è protagonista di 18 Regali insieme a Vittoria Puccini. Film per cui è stata candidata per il David Di Donatello 2021 come miglior attrice non protagonista. Nel 2021 Benedetta Porcaroli ha girato il film L’Ombra dei Giorno con Riccardo Scamarcio. Nello stesso anno è entrata nel cast del film La Scuola Cattolica sempre con Riccardo Scamarcio.

Tutto sulla famiglia, la mamma e i genitori

L’attrice ha un buon rapporto sia con il padre sia con la madre. Ha un fratello più piccolo, che si chiama Guglielmo, al quale è molto legata. I genitori sono separati. In particolare sua mamma di mestiere fa la segretaria al Quirinale, mentre sua papà è un ex avvocato che si è poi dedicato all’archeologia.