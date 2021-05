L’audio di Berlusconi che dice che Renzi farà cadere Letta

Un audio di Silvio Berlusconi che dice che Matteo Renzi “manderà a casa questo governo” – cioè quello di Enrico Letta – e si metterà lui a fare il presidente del Consiglio. Verrà trasmesso stasera da Report che ne ha fornito un’anticipazione su Facebook.

Dopo questa registrazione Renzi fece cadere il governo Letta e qualche tempo dopo divenne presidente del Consiglio. Si dimise quattro anni dopo, in seguito alla sconfitta nel referendum sulle riforme. Nell’audio Berlusconi dice anche che resterà all’opposizione ma farà le riforme, prefigurando così il Patto del Nazareno che verrà siglato qualche tempo dopo.

Intanto Sigfrido Ranucci ha annunciato che Renzi sarà ospite di Report prossimamente. Oggi il senatore di Italia Viva in un’intervista al Corriere della Sera aveva chiesto di partecipare alla trasmissione che parlerà del suo incontro con lo 007 Marco Mancini in autogrill e del video registrato da un’insegnante. La risposta di Ranucci non si è fatta attendere: “”Ho accolto con piacere la disponibilità del senatore Renzi a partecipare alla nostra trasmissione. Ho accolto anche il suo invito a chiamarlo ci siamo parlati e abbiamo concordato che sarà presto ospite in studio in una puntata finalizzata a sgomberare qualsiasi ipotesi di complotto sulla natura del filmato dell’incontro con lo 007 Marco Mancini”.

E poi un parlamentare di Italia Viva, Luciano Nobili, ha presentato un’interrogazione contro Report che si basa su un dossier falso. Nell’interrogazione si accusa la nostra trasmissione di aver dato 45mila euro a una fonte che avrebbe contribuito alla realizzazione del servizio “Allacciate le cinture” di Danilo Procaccianti. Il pagamento sarebbe avvenuto attraverso la Rai con una fattura liquidata a una società lussemburghese. Il pagamento però non è mai avvenuto e la fattura non esiste.