Blanco, concerto movimentato: ansia della Security e fuga dal palco

Blanco non è solo un cantante ma anche un ‘personaggio’. Al Future Hits Live il cantante ha reso il concerto molto movimentato. L’evento a cui ha preso parte è stato organizzato da Radio Zeta all’Auditorium Parco della Musica di Roma Ansia.

Prima c’è stato il suo solito tuffo tra la folla, questa volta finito senza problemi e poi c’è stato il colpo di scena che ha sorpreso tutti: dai fan alla security passando per i cameraman. Tuttavia, c’è da confermare anche che la sua esibizione è stato lo stesso apprezzata.

Ansia della Security e fuga dal palco

Il cantante mentre intonava una delle sue canzoni ha abbandonato il palco, scavalcando la recinzione che delimitava il backstage. Gli addetti alla sicurezza lo hanno inseguito. Le telecamere hanno provato ad inquadralo ma senza successo. Quindi per alcuni minuti Blanco è sparito dagli schermi televisivi, mettendo in agitazione lo staff dell’evento, mentre il pubblico in delirio continuava a intonare la sua canzone.

Quando le telecamere di TV8 – che ha trasmesso il concerto in diretta – lo hanno inquadrato nuovamente, Blanco era sopra un muro alto almeno quattro metri a fianco del palcoscenico. Nei filmati si vede il 19enne correre lungo la scalinata dell’auditorium inseguito da un addetto della sicurezza e raggiungere il muro, dove è salito per continuare a cantare.

Il tizio della sicurezza che rincorre Blanco che fa il teppista è la migliore cosa che vedrai stasera 😂🔥🔥 #radiozetaFHL22 pic.twitter.com/7jlhhI6Fbw — Ninooo (@Ninomauger) June 9, 2022

