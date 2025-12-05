Il nuovo colpo inferto alla criminalità organizzata a Roma arriva all’alba, quando la Dda e i Carabinieri mettono in moto un’operazione destinata a lasciare il segno. Quattordici persone vengono arrestate con accuse che tracciano un perimetro criminale vasto e violento: tentato omicidio, detenzione illecita di armi, tentato sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, estorsioni con la stessa aggravante e, in alcuni casi, finalizzate ad agevolare le attività del clan Senese.

Le indagini del Nucleo Investigativo dell’Arma, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, ricostruiscono un mosaico fatto di due tentati omicidi, traffici di droga e una vicenda di estorsione ai danni di un gioielliere capitolino. Su quel commerciante, secondo gli investigatori, convergevano interessi pesanti: quelli del clan Senese e persino quelli del clan Di Lauro, radicato nella provincia di Napoli. Un intreccio che avrebbe scatenato tensioni incrociate tra gruppi criminali lontani solo sulla carta.

Blitz della Dda contro il clan Senese a Roma: 14 arresti per tentato omicidio ed estorsioni

Il gioielliere, infatti, sarebbe stato avvicinato da un malvivente romano che avrebbe fatto intendere, senza fondamento, di agire come emissario della famiglia Senese. Una mossa che avrebbe provocato la reazione furiosa sia del sodalizio campano sia di quello capitolino, rappresentato da Angelo Senese, fratello di Michele. Una reazione sfociata in richieste risarcitorie, ulteriore segno di un equilibrio criminale tutt’altro che stabile.