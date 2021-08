Crescono i nuovi casi di contagio Covid in Italia. Secondo i dati del ministero della Salute (qui la mappa), i nuovi positivi sono 7.230 in più rispetto ai 6.596 di ieri (qui il bollettino di ieri). I tamponi processati sono 212.227 (ieri erano stati 215.748) determinando un tasso di positività in leggero aumento al 3,4%. Sono 27 i decessi (ieri 21), 3.371 i guariti mentre gli attualmente positivi salgono di 3.826 unità attestandosi su un numero complessivo pari 101.046.

In ospedale al momento sono sono ricoverati 2.409 positivi con sintomi (+100 rispetto a mercoledì), 268 (+8) quelli degenti in terapia intensiva con 25 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. La regione che registra il maggior numero di nuovi casi è il Veneto (888), seguito da Sicilia (831) e Lombardia (793). La regione è il Molise (5) seguita dalla Valle d’Aosta (13) e Provincia autonoma di Bolzano (21).

Per quanto riguarda le vaccinazioni, è stato raggiunto e superato il traguardo di 70 milioni di vaccini somministrati complessivamente in Italia, tra prime e seconde dosi. Sono, infatti, 70.126.104 (qui il report) le dosi somministrate, il 94,8% del totale di quelle consegnate, pari finora a 73.984.946 (nel dettaglio 51.713.224 Pfizer/BioNTech, 8.286.751 Moderna, 11.975.379 Vaxzevria-AstraZeneca e 2.009.592 Janssen). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 33.485.151, pari al 62% della popolazione over 12.