Bruno Fabbri, chi è uno dei protagonisti di Pechino Express?

Bruno Fabbri, chi è: un ex medico sportivo la cui carriera è stata ricca di esperienze ma anche di passioni. Nel 2022 prova un’altra avventura nel programma televisivo Pechino Express.

Bruno Fabbri, chi è: vita privata

Bruno Fabbri è nato Mondavio, in provincia di Pesaro, il 17 settembre 1958. Cresciuto a Fano, ha frequentato il Conservatorio Musicale Rossini di Pesaro. Ha studiato pianoforte e ha sempre avuto una forte passione per la musica. Nel 1977 si è trasferito a Bologna dove si è laureato all’Università degli Studi in Medicina e Chirurgia, nel 1983. Per decenni ha seguito la Nazionale Pugilistica Italiana come medico sportivo.

Dal 1 marzo 2020 il medico sportivo, dopo aver girato l’Italia, è tornato nella sua Fano per vivere a pieno la pensione. La sua carriera è stata caratterizzata dalla Nazionale Pugilistica Italiana, l’antidoping e ha collaborato con l’FMI e l’ACI e si è dedicato alla professione di Medico Termalista.

È iscritto all’albo dei giornalisti ed è ex assessore e presidente del consiglio comunale di Abano Terme. Nel 2000 ha pubblicato il suo libro Il sesso come sport.

Protagonista di Pechino Express

Nel 2022 lo sportivo prova un’esperienza nuova nel mondo dello spettacolo part ecipando al programma televisivo Pechino Express. insieme all’ex atleta Alex Schwazer. I due rappresentano Gli atletici, pronti a vivere da veri professionisti l’avventura de La Rotta dei Sultani, un viaggio alla scoperta della tradizione islamica, in Medio Oriente.