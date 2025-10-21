Busta paga più alta, con la Manovra arrivano aumenti di stipendio da 230 euro al mese: ecco per chi

Busta paga più ricca per medici e infermieri: con la Manovra, dal 2026, arrivano fino a 3mila euro in più l'anno.

Una busta paga più ricca, per un totale che può arrivare a 3mila euro di stipendio in più in un anno. La Manovra non interviene solamente sul taglio dell’Irpef, che comporterà aumenti ben più bassi (fino a un massimo di 440 euro l’anno), ma anche sulla busta paga di medici e infermieri.

Per la Sanità la Manovra stanzia, nel 2026, 2,4 miliardi aggiuntivi. Una cifra che verrà impiegata per due ragioni: da una parte l’assunzione di medici e infermieri (in realtà meno del previsto, con circa 6.300 nuovi infermieri e un migliaio di medici) e dall’altra l’aumento degli stipendi attraverso l’intervento su una voce specifica, quella dell’indennità di specificità.

Busta paga più alta, quanto cresceranno gli stipendi di medici e infermieri

Sul fronte degli aumenti salariali sulla Sanità, la Manovra stanzia 280 milioni di euro. Si interverrà sull’indennità di specificità, con un finanziamento che si aggiunge a quello già previsto lo scorso anno. L’aumento è quindi complessivo, comprendendo anche la parte già prevista.

Partiamo dai medici: per loro ci saranno circa 3mila euro lordi in più in busta paga l’anno, pari a circa 230 euro al mese lordi di aumento. Per gli infermieri l’aumento corrisponde invece a 1.630 euro lordi l’anno, ovvero circa 125 euro al mese in più, sempre lordi.