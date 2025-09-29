Nuovi rialzi dopo le quotazioni internazionali: Eni e Q8 aumentano i listini. In autostrada si sfiorano i 2 euro al litro per il servito.

Continuano a crescere i prezzi dei carburanti in Italia, con un nuovo rialzo registrato alla pompa. A pesare è stato il balzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati di venerdì, il quarto consecutivo per il gasolio e il terzo in una settimana per la benzina.

Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, mentre Q8 ha ritoccato al rialzo di due centesimi il prezzo del gasolio.

I prezzi medi in Italia

Le medie dei prezzi praticati comunicate dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e rilevate su circa 18mila impianti mostrano questi valori:

Benzina self service: 1,715 euro/litro (invariata; compagnie 1,721, pompe bianche 1,703)

Gasolio self service: 1,644 euro/litro (+2 millesimi; compagnie 1,650, pompe bianche 1,632)

Benzina servito: 1,857 euro/litro (+1; compagnie 1,901, pompe bianche 1,774)

Gasolio servito: 1,785 euro/litro (+2; compagnie 1,828, pompe bianche 1,702)

Gpl servito: 0,692 euro/litro (invariato; compagnie 0,702, pompe bianche 0,680)

Metano servito: 1,420 euro/kg (+1; compagnie 1,429, pompe bianche 1,412)

Gnl: 1,233 euro/kg (-2; compagnie 1,227, pompe bianche 1,237)

I prezzi in autostrada

Ancora più elevati i prezzi dei carburanti sulle autostrade: