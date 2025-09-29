Continuano a crescere i prezzi dei carburanti in Italia, con un nuovo rialzo registrato alla pompa. A pesare è stato il balzo delle quotazioni internazionali dei prodotti raffinati di venerdì, il quarto consecutivo per il gasolio e il terzo in una settimana per la benzina.
Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, sabato Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio, mentre Q8 ha ritoccato al rialzo di due centesimi il prezzo del gasolio.
I prezzi medi in Italia
Le medie dei prezzi praticati comunicate dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) e rilevate su circa 18mila impianti mostrano questi valori:
- Benzina self service: 1,715 euro/litro (invariata; compagnie 1,721, pompe bianche 1,703)
- Gasolio self service: 1,644 euro/litro (+2 millesimi; compagnie 1,650, pompe bianche 1,632)
- Benzina servito: 1,857 euro/litro (+1; compagnie 1,901, pompe bianche 1,774)
- Gasolio servito: 1,785 euro/litro (+2; compagnie 1,828, pompe bianche 1,702)
- Gpl servito: 0,692 euro/litro (invariato; compagnie 0,702, pompe bianche 0,680)
- Metano servito: 1,420 euro/kg (+1; compagnie 1,429, pompe bianche 1,412)
- Gnl: 1,233 euro/kg (-2; compagnie 1,227, pompe bianche 1,237)
I prezzi in autostrada
Ancora più elevati i prezzi dei carburanti sulle autostrade:
- Benzina self service: 1,815 euro/litro (servito 2,078)
- Gasolio self service: 1,756 euro/litro (servito 2,023)
- Gpl: 0,831 euro/litro
- Metano: 1,503 euro/kg
- Gnl: 1,297 euro/kg