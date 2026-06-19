Dopo la Prima prova scritta, oggi oltre mezzo milione di studenti italiani torna in aula per sostenere la prova che la maggior parte dei maturandi teme di più: lo scritto di indirizzo. Si tratta della cosiddetta Seconda prova scritta, quella che mette alla prova non la cultura generale ma la materia specifica al centro del percorso di studi scelto.

Al classico c’è Quintiliano, allo scientifico lo studio del livello dell’acqua del lago di Bracciano e una funzione.

A che ora è iniziata e quanto dura la Seconda prova della maturità

L’orario è uguale per tutti: le 8:30. Quello che cambia, e parecchio, è quanto tempo gli studenti hanno a disposizione per finire la prova odierna.

Si va dalle 4 ore di Linguistico e Scienze Umane, alle 6 ore di Classico e Scientifico, fino ai casi limite di Musicale, Coreutico e soprattutto Artistico, dove la prova può estendersi su più giorni consecutivi (fino a tre, sabato escluso) per un totale che sfiora le 18 ore di lavoro. Ogni scuola comunica il termine esatto di consegna direttamente in calce alla traccia, quindi non esiste un orario unico di “fine prova” come per il tema di ieri.

Le materie indirizzo per indirizzo

A differenza della prima prova, identica per tutti, la seconda cambia in base al percorso di studi. Le materie erano già note da fine gennaio, quando il Ministero dell’Istruzione le aveva pubblicate, ma solo stamattina con l’apertura dei plichi sono diventate note le tracce vere e proprie. Ecco le principali:

Liceo Classico : Latino

: Latino Liceo Scientifico : Matematica

: Matematica Liceo Linguistico : Lingua e cultura straniera 1

: Lingua e cultura straniera 1 Liceo delle Scienze Umane : Scienze Umane

: Scienze Umane Istituti tecnici, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing : Economia aziendale

: Economia aziendale Istituti tecnici a indirizzo tecnologico : Discipline tecniche e progettuali

: Discipline tecniche e progettuali Licei Artistico, Musicale e Coreutico: prove teorico-pratiche specifiche per indirizzo

Anche se la prova è corretta da un commissario esterno, la valutazione non è mai individuale: il voto, fino a un massimo di 20 punti, viene definito collegialmente da tutta la commissione.

Cosa è uscito stamattina: le tracce

Le prime indiscrezioni sulle tracce sono arrivate praticamente in tempo reale dopo le 8:30.

Al Liceo Classico, dopo anni di attesa, è tornato un autore che mancava dalle tracce dal 2013: Quintiliano, con un passo tratto dal primo libro dell’Institutio Oratoria. Il tema scelto è insolito rispetto ai classici “discorsi politici” che di solito popolano la versione di latino: il brano riflette sulla musica come fondamento della formazione del perfetto oratore. Agli studenti viene chiesto non solo di tradurre, ma anche di interpretare il passo e di sviluppare una riflessione personale sul ruolo che Quintiliano attribuisce all’armonia nell’educazione.

Allo Scientifico, la prova di Matematica propone due problemi: il primo parte da un caso concreto, lo studio del livello dell’acqua del lago di Bracciano, il secondo è uno studio di funzione in forma più classica. Tra gli otto quesiti a corredo, secondo le prime indiscrezioni, comparirebbero anche un riferimento al terremoto del Friuli del 1976 — di cui ricorre il cinquantesimo anniversario — e situazioni più leggere come un torneo di pallavolo o una partita a scopone, segno di un tentativo di avvicinare la matematica a contesti quotidiani.