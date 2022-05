Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: età, matrimonio, figlia, carriera

Chi sono Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: la coppia è sposata dal 1987 e ha una figlia, Maria, nata nel 2013.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: età e matrimonio

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono una delle coppie più note del mondo dello spettacolo italiano. Carmen Russo, showgirl e ballerina, ed Enzo Paolo Turchi, ballerino e coreografo, sono sposati dal 1987. Il primo incontro è avvenuto in teatro in concomitanza con il periodo d’esordio della showgirl. All’inizio della sua carriera, infatti, la Russo è stata anche attrice e ha recitato accanto a Walter Chiari, conoscendo il suo futuro marito.

Carmern Russo, all’anagrafe Carmela Carolina Fernanda Russo, è nata il 3 ottobre 1959 a Genova e ha dato inizio alla sua carriera prendendo parte a concorsi di bellezza come Miss Italia per poi debuttare al cinema. È comparsa, ad esempio, anche in una pellicola di Federico Fellini. È, tuttavia, diventata famosa tra il pubblico italiano con la commedia sexy italiana apparendo al fianco di Lino Banfi, Alvaro Vitali o Renzo Montagnani.

Negli anni ’80, è apparsa in televisione ricoprendo il ruolo di valletta, co-conduttrice e ballerina. Recentemente, ha preso parte a due edizioni del Grande Fratello Vip.

Figlia e carriera

Enzo Paolo Turchi è nato il 19 luglio 1949 a Napoli e si è diplomato alla Scuola del Teatro San Carlo in danza classica e altre tre discipline musicali da giovanissimo. Nel 1971, è stato uno dei creatori della prima scuola italiana di danza moderna.

Nel corso della sua carriera, ha preso parte a numerosi spettacoli in tv ed ha ballato insieme a Raffaella Carrà il famoso Tuca Tuca.

Con l’avvento del nuovo millennio, il ballerino ha preso parte ad alcuni reality show: è stato, ad esempio, naufrago a L’Isola dei Famosi.

Carmen di Pietro ed Enzo Paolo Turchi sono diventati genitori per la prima volta nel 2013, quando è nata la figlia Maria.