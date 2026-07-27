Caro carburanti, arriva il mini-intervento ponte del governo: lo sconto sarà solo sul diesel

Un intervento ponte contro il caro carburanti, un taglio delle accise – dopo la cancellazione del precedente sconto a inizio luglio – che servirà a ridurre leggermente il prezzo del diesel in attesa di poter intervenire in modo più sostanzioso attraverso il meccanismo delle accise mobili. Il Consiglio dei ministri si riunirà oggi pomeriggio, alle 17.30, per varare questo intervento ponte.

Il decreto legge dovrebbe intervenire soprattutto sul fronte del gasolio e solo successivamente, una volta analizzati i dati sull’extragettito Iva di luglio, si potrà pensare a un secondo intervento attraverso le accise mobili. L’obiettivo è introdurre dalla prossima settimana lo sconto ponte, considerando che siamo nel pieno della partenze per le vacanze di agosto.

Caro carburanti, il governo pronto a intervenire solo sul diesel

Insomma, il primo intervento sarà destinato al gasolio mentre per la benzina si ragionerà in un secondo momento. Intanto la necessità è quella di riportare il diesel sotto la soglia dei 2 euro al litro. Anche perché gli ultimi dati del Mimit mostrano che la benzina ha raggiunto, in modalità self, gli 1,982 euro al litro e il gasolio addirittura quota 2,185 euro al litro. In autostrada il prezzo medio è di 2,071 euro per la benzina e 2,255 per il gasolio. Come sottolinea Staffetta Quotidiana, la benzina ha raggiunto il livello massimo dal 5 ottobre 2023 e il gasolio il picco dal 18 marzo 2022, vicino al record storico del 17 marzo 2022.

La certezza è che bisogna intervenire con le accise mobili appena possibile, come chiesto da tutta la maggioranza. Sul resto, invece, dipende dalle risorse a disposizione del Mef, probabilmente scarse. Resta comunque troppo poco per le opposizioni, con il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che chiede un buon per le fasce più deboli: intervistato dal Messaggero, chiede uno sconto “entro una certa soglia Isee”. Da Avs, invece, Angelo Bonelli attacca il governo sostenendo che questo intervento “temporaneo pagato dai contribuenti” non risolve il problema.