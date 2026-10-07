Abbonati
07/10/2026
21:48
legge elettorale campo largo Guerra in Ucraina Iran gaza
Redazione

Caro carburanti, Meloni pensa alla retromarcia sulle accise mobili: “Siamo pronti a intervenire”

Incalzata dai nuovi rincari del diesel, Meloni sta valutando il ritorno delle accise mobili: "Siamo sempre pronti a intervenire".

Pubblicato il di
Caro carburanti, Meloni pensa alla retromarcia sulle accise mobili: “Siamo pronti a intervenire”
Google Aggiungi La Notizia come Fonte preferita X Segui La Notizia su X Instagram Segui La Notizia su Instagram

Si mette male per Giorgia Meloni sul fronte energetico. Mentre l’Ue ribadisce il suo no alla maggiore flessibilità per contrastare l’inflazione, la presidente del Consiglio è costretta a valutare un passo indietro sulle accise mobili. Meloni sperava che il price cap fissato da Eni (seguita poi da altre compagnie) fosse sufficiente per mitigare i prezzi, ma non ha considerato l’inevitabile rimbalzo con la fine del taglio delle accise.

Eni ha promesso un nuovo intervento, andando a ridurre ulteriormente il costo per tornare a un prezzo del diesel molto simile a quello del price cap (sarà a 2,21 centesimi invece che 2,19) ma non può bastare. E così la presidente del Consiglio si trova costretta a rivalutare l’applicazione delle accise mobili, annunciata a settembre ma non applicata dal 6 ottobre come atteso.

Meloni rivaluta le accise mobili: pronti a intervenire

“Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili”, dice Meloni al termine del vertice Med9 a Spalato. A settembre sono arrivati circa 170 milioni di euro che il governo potrebbe spendere per le accise mobili, come ricorda la presidente del Consiglio. Che però non ha ancora deciso: “Ci stiamo interrogando se sia più efficace spenderli in questo momento, in cui comunque ci sono misure di contenimento, o tenerle come provvista quando dovessero terminare quelle misure”.

Il succo è che il governo non sa cosa fare, non ha una strategia e non riesce a decidere. Da qui la speranza che siano, ancora una volta, le compagnie a risolvere il problema al posto del governo, con la speranza che “nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap”. Che poi, tradotto, vuol dire che la speranza è che le aziende paghino di propria tasca l’aumento dell’imposta che finisce invece nelle casse dello Stato.

Di certo, però, il pressing dell’opinione pubblica ha portato il governo a rivalutare l’applicazione delle accise mobili. Tanto che anche il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, conferma che “resta al vaglio la possibilità di prorogare” il taglio delle accise grazie all’extragettito Iva.

Leggi anche