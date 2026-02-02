Benzina e diesel tornano a salire sulla rete italiana. Numeri, cause e cosa sta succedendo davvero ai prezzi alla pompa.

Continua la corsa dei prezzi dei carburanti con il cartello alla pompa che cambia ancora, segnando nuovi aumenti. Insomma passano i giorni ma il caro carburanti non accenna a frenare, sospinto da movimenti e tensioni internazionali che sembrano una montagna russa.

Raffinati in tensione, listini che reagiscono

I rialzi scattano dopo l’aumento delle quotazioni dei prodotti raffinati registrato nelle ultime sedute. Eni e Tamoil hanno ritoccato i prezzi raccomandati del diesel di un centesimo al litro. IP ha fatto lo stesso, ma sia su benzina sia su gasolio. Piccoli scatti, certo. Ma continui. E quando sono ripetuti, pesano.

Il paradosso? L’apertura della nuova settimana sui mercati petroliferi racconta l’opposto: Wti e Brent giù di circa il 5%, complice una de-escalation nei rapporti tra Stati Uniti e Iran. Ma la rete, come spesso accade, reagisce con tempi tutti suoi.

Benzina e diesel: i numeri del caro carburanti

Secondo l’elaborazione di Quotidiano Energia sui dati dell’Osservaprezzi del Mimit, la benzina self service viaggia ora a 1,650 euro al litro di media nazionale. Solo pochi giorni fa era a 1,648. Le compagnie oscillano tra 1,638 e 1,663 euro, mentre i distributori senza logo restano più bassi.

Il diesel self sale a 1,693 euro al litro, contro 1,688 della rilevazione precedente. Anche qui la forbice è ampia: da 1,679 a 1,713 euro. E quando si passa al servito, il conto si fa più salato.

Servito, Gpl e metano: nessuno resta fermo

La benzina servita tocca una media di 1,792 euro al litro, con punte che arrivano a 1,865. Il diesel servito segue a 1,832 euro. Gpl e metano sembrano più stabili, ma non fanno miracoli: il Gpl si muove tra 0,693 e 0,721 euro al litro, il metano tra 1,403 e 1,485 euro al chilo.