Checco Zalone in tv con Amore+ IVA: dove vederlo. Tutte le date sold out

Checco Zalone in tv con Amore + IVA: il comico pugliese in prima serata con il suo nuovo spettacolo dopo il tour in tutta Italia.

Checco Zalone in tv arriva con il suo spettacolo dal titolo Amore + IVA. Il comico pugliese ha fatto registrare nel suo tour tutte le date sold out nel girare l’Italia.

Checco Zalone in tv con Amore+ IVA: dove vederlo

Checco Zalone arriva in tv con il suo nuovo spettacolo Amore + IVA. Lo spettacolo è stato scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino. Amore + Iva è prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta insieme a Gianmarco Mazzi. Zalone sarà accompagnato da quattro musicisti (Antonio Iammarino alle tastiere, Felice Di Turi alla batteria, Egidio Maggio alla chitarra e Pierpaolo Giandomenico al basso) e due performers (Alice Grasso e Felicity). Diverse le nuove imitazioni portate in tour a partire da Vladimir Putin che, secondo Checco Zalone, era complessato fin da bambino: “Non potete immaginare il dolore che mi porto, ho il pene piccolo. E da qui nasce la mia grande amicizia con il popolo cinese. Non avete idea la vergogna a calcetto, mai urinato in Autogrill. ‘Chi non urina in compagnia o è un ladro o una spia’ mi hanno detto. Scopro che c’è un chirurgo in Ucraina che fa l’allungamento del pene, dico al generale: ‘C’è da fare un’operazione speciale’. Non ha capito”.L’appuntamento è su Canale 5 in prima serata martedì 14 novembre 2023.

Tutte le date sold out

Lo spettacolo è andato in scena in 17 regioni e 38 città italiane: tra queste, 21 date a Milano, al Teatro degli Arcimboldi (50.000 spettatori); 14 a Roma, al Teatro Brancaccio (25.000 spettatori); 2 a Verona, all’Arena (oltre 20.000 spettatori). Lo show ha varcato anche i confini nazionali, con tre date in Svizzera. Per un totale di 111 repliche, tutte esaurite, e 350.000 biglietti venduti