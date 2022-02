Chi è Claudio Gioè: vita privata, moglie e figli, film dell’attore

Chi è Claudio Gioè: l’attore palermitano molto famoso nelle fiction, è ospite nella prima serata della 72esima edizione di Sanremo 2022.

Chi è Claudio Gioè: vita privata

Claudio Gioè è nato a Palermo il 27 gennaio 1975 ed è un noto attore. Ha studiato presso il liceo classico Giuseppe Garibaldi di Palermo e poi si sarebbe trasferito a Roma per studiare all’accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico.

Inoltre, frequenta dei seminari con Luca Ronconi e si diletta nel canto e nella danza. Per il teatro scrive e porta in scena Caligola Night Live.

Claudio Gioè: moglie e figli

Si sa poco della vita privata dell’attore palermitano Claudio Gioè. Si è saputo che l’attore palermitano ha avuto una relazione piuttosto lunga con una collega molto più giovane. Si tratta di Pilar Fogliati, dalla quale però si è separato di recente.

Film dell’attore

Ha esordito sul grande schermo nel 1998 con Luca Guadagnino nel film intitolato The protagonist. Da quel momento per lui è stato un successo dopo l’altro, non soltanto in televisione ma anche al cinema. Indimenticabile la sua interpretazione in Squadra Antimafia.

Indimenticabile la sua interpretazione anche nel film de I cento passi (2000) e La meglio gioventù (2003), entrambi diretti da Marco Tullio Giordana. Seguono poi in Stai con me (2004), regia di Livia Giampalmo, …e se domani (2006), regia di Giovanni La Parola, e Piano, solo (2007), diretto da Riccardo Milani.

Nel 2012 Claudio Gioè lavora alla fiction Il tredicesimo apostolo, in cui veste i panni di un prete e professore universitario di teologia dotato di poteri paranormali; con lui recita Claudia Pandolfi nei panni di una psicoterapeuta. Nel film del 2013 La mafia uccide solo d’estate Gioè interpreta la parte di un giornalista amico del protagonista.

Nel 2021 si ricorda particolarmente la sua fortunata interpretazione nella fiction Màkari, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri che nel 2022 tornerà con la seconda stagione.