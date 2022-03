Chi è Cristiano Di Luzio, fidanzata, biografia del modello

Chi è Cristiano Di Luzio è un imprenditore ma poi indirizza la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modello. Ha già qualche partecipazione in televisione ma il suo vero esordio è nel programma Pechino Express 2022.

Chi è Cristiano Di Luzio: biografia

Cristiano Di Luzio è nato nel 1990 ad Anzio, vicino Rona. La sua carriera nasce come imprenditore nel settore sportivo ma poi si sviluppa in particolare come modello. Per il suo lavoro, durante gli ultimi anni, è spesso in viaggio in tutto il mondo. Nonostante sia un modello e il suo obiettivo è sfondare nel mondo dello spettacolo, pare che sia molto riservato soprattutto rispetto alla sua vita privata. Pubbliche sono poche le informazioni, se non quelle di gossip legate alla sua relazione con una famosa donna del mondo dello spettacolo.

Ha già esordito nel mondo dello spettacolo all’ottava edizione di “Ciao Darwin” nel 2019, nella puntata “Umani contro mutanti”, dove ha sfilato indossando biancheria intima.

Fidanzata

Dopo il matrimonio con Cecchi Gori, la famosa attrice Rita Rusic si è legata sentimentalmente a Cristiano Di Luzio, classe 1990, modello e imprenditore. Tra i due ci sono ben trent’anni di differenza, ma nonostante ciò sembrano molto uniti. Infatti, insieme partecipano al programma televisivo di Pechino Express 2022.