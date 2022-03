Chi è Helena Prestes, tutto sulla modella brasiliana protagonista di Pechino Express 2022 che, con Nikita Pelizon, forma la squadra “Italia-Brasile”.

Chi è Helena Prestes? Biografia, età e carriera

Helena Prestes è nata il 16 luglio 1990 a San Paulo, in Brasile, e ha 31 anni. Sin da bambina ha mostrato una forte passione per lo sport, cominciando a giocare a basket e diventando titolare in una squadra locale brasiliana. Tentando di realizzare il suo sogno di affermarsi nel campo della moda e guadagnare denaro per sostenere economicamente la famiglia, la donna ha deciso di lasciare il basket e intraprendere la carriera di modella.

Per seguire i suoi progetti, si è trasferita in Italia, Paese in cui vive attualmente e nel quale ha riscosso un buon successo in ambito lavorativo. Oltre che una modella, Prestes è anche una insegnante di yoga, un’aspirante attrice e, talvolta, assume anche la veste di stilista. Inoltre, ha un blog dedicato al vivere sano.

Nel 2022, è una delle concorrenti di Pechino Express: al reality show, partecipa in coppia con l’amica e connazionale Nikita Pelizon, formando la squadra “Italia-Brasile”.

Tutto sulla modella brasiliana protagonista di Pechino Express

Per quanto riguarda la sua vita privata, Helena Prestes è estremamente riservata. Al momento, quindi, non è noto se la ragazza sia sentimentalmente impegnata, abbia un compagno oppure se sia single.

Oltre a curare un suo blog sul tema del vivere sano, la modella vanta anche un discreto seguito su Instagram. Sulla piattaforma social, infatti, ha circa 65 mila followers.

Proprio attraverso Instagram, prima di dare inizio alla sua avventura con Pechino Express 2022, Prestes ha condiviso una clip per confermare la sua presenza al programma Sky, affermando: “Farò di tutto per vincere ma in ogni caso sono sicura che avrò vissuto una bellissima esperienza! Non veddo l’ora di partire! Prontissima. Grazie per questa opportunità”.