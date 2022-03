Nikita Pelizon fidanzato, origini e profili social ufficiali

Nikita Pelizon è una modella che grazie al suo lavoro ha girato il mondo. Nel 2022 si lancia anche nel mondo dello spettacolo televisivo, partecipando al programma Pechino Express 2022.

Nikita Pelizon: origini

Nikita Pelizon è nata a Trieste il 20 marzo 1994. Dunque, le sue sono origini italiane, nonostante il nome particolare, Nikita è una modella e influencer appassionata di sport. Decide di seguire la strada della moda e così si trasferisce a Milano, per vivere ancora di più da vicino il settore fashion in Italia e non solo. A Milano calca diverse passerelle. Nell’ambito dei suoi primi lavori come modella ha l’occasione di viaggiare molto, rimanendo per circa tre mesi in Cina e diventando testimonial in Svezia della campagna pubblicitaria dell’azienda di telefonia Tre.

Nel 2022 è in gara in coppia con la brasiliana Helena Prestes nell’edizione 2022 del programma televisivo di Pechino Express 2022.

Nikita Pelizon: fidanzato

La modella attualmente è single ma il gossip ricorda in particolare la sua storia con Matteo Diamante, concorrente della nuova edizione de La Pupa e il Secchione. I due avevano partecipato allo show di Mtv Ex on the beach condotto da Giulia De Lellis.

Profili social ufficiali

Sul suo profilo ufficiale di Facebook si descrive così:

Sognatrice creativa.

Pensatrice esperta.

Psicanalista involontaria.

Su canale ufficiale di Instagram si descrive così:

.

Mi chiamano Uragano