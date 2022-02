Chi è il Camaleonte de il Cantante Mascherato: i primi indizi

Chi è il Camaleonte de il Cantante Mascherato: pronti e via per il programma musicale condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Tante nuove maschere e nuovi mascherati in gare per la terza edizione. Sui social sono stati pubblicati dei filmati per presentare la maschera. Dalla prima puntata ecco i primi indizi.

Chi è il Camaleonte de Il cantante mascherato 2022

Nella serata di venerdì 11 febbraio, ha debuttato su Rai uno la terza edizione de Il cantante mascherato, il fortunato show condotto da Milly Carlucci. Le maschere in gara nella terza edizione de Il cantante mascherato saranno 12: l’obiettivo finale dello show sarà sempre lo stesso ovvero riuscire a svelare l’identità del cantante che si cela dietro la maschera.

Durante la conferenza stampa organizzata per presentare lo show, Milly Carlucci ha fornito qualche indizio sulle maschere, dichiarando: “Il gruppo dei nostri eroi, complessivamente, ha venduto circa 150 milioni di dischi, ha interpretato più di 120 film, ci sono 3 vittorie di Festival di Sanremo”.

Chi è il Camaleonte: il video di presentazione della maschera

Nella presentazione il mascherato Camaleonte si è presentato così: “Da bambino le maestre mi definivano un bambino irrequieto, in realtà era soltanto la mia vena artistica. Facevo passare bigliettini tra i banchi per rimorchiare le ragazze. Sono sempre stato molto curioso e quanto trovo qualcosa che mi interessa cerco di sapere tutto su questo. Sono una persona molto entusiasta, allegra, dò tutto me stesso nelle nuove avventure, anche in questa”. Si è esibito durante la prima puntata con Riccardo Fogli. Per Facchinetti è Costantino Della Gherardesca, per Flavio Insinna potrebbe essere Riccardo Rossi, invece per Arisa è Lillo, per la Balivo Claudio Amendola.

LEGGI ANCHE: Il cantante mascherato 2022: giuria e concorrenti