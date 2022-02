Chi è il Pastore Maremmano de Il Cantante Mascherato: pronti e via per il programma musicale condotto da Milly Carlucci su Rai 1. Tante nuove maschere e nuovi mascherati in gare per la terza edizione. Sui social sono stati pubblicati dei filmati per presentare la maschera. Dalla prima puntata ecco i primi indizi.

Chi è il Pastore Maremmano de Il cantante mascherato 2022

Nella serata di venerdì 11 febbraio, ha debuttato su Rai uno la terza edizione de Il cantante mascherato, il fortunato show condotto da Milly Carlucci. Le maschere in gara nella terza edizione de Il cantante mascherato saranno 12: l’obiettivo finale dello show sarà sempre lo stesso ovvero riuscire a svelare l’identità del cantante che si cela dietro la maschera.

Durante la conferenza stampa organizzata per presentare lo show, Milly Carlucci ha fornito qualche indizio sulle maschere, dichiarando: “Il gruppo dei nostri eroi, complessivamente, ha venduto circa 150 milioni di dischi, ha interpretato più di 120 film, ci sono 3 vittorie di Festival di Sanremo”.

Chi è il Pastore Maremmano: il video di presentazione della maschera

Nella presentazione il mascherato Pastore Maremmano si è presentato così:“Amo svegliarmi un minuto prima dell’alba perché ogni giorno è un regalo di Dio e io amo vivere immerso nella natura. Non ho mai abbandonato il mio gregge e se l’ho fatto è stato con grande dolore… La mia infanzia è stata bellissima perché mamma non ci ha mai fatto sentire inferiori. Ho pagato molto la mia libertà, mi è costata la solitudine. La solitudine forzata è dolorosa però mi ha insegnato tanto a riflettere e a capire chi sono”. Durante la prima puntata si è esibito con Fausto Leali. Per Facchinetti è Riccardo Fogli, per altri invece è Alberto Matano.

LEGGI ANCHE: Il cantante mascherato 2022: giuria e concorrenti