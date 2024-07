Chi è Jordan Bardella, il delfino di Le Pen che punta a diventare premier in Francia

Jordan Bardella già parla da premier dopo il primo turno delle elezioni legislative in Francia. Sembra uscito dal nulla, ma in realtà colui che intende combattere fino all’ultimo colpo per la maggioranza assoluta in Parlamento ha una storia molto più lunga della sua età e una compagna di vita – secondo la stampa rosa – che lo rendono parte integrante del clan Le Pen. Chi è, quindi, Jordan Bardella, esponente di punta del Rassemblement National?

Chi è Jordan Bardella

Oltre ad avere un 75% di sangue italiano, con madre e nonno paterno originari del Bel Paese e un passato da “underdog”, quello che tutti sanno è che Bardella è nato il 13 settembre 1995 a Drancy, nella Seine-Saint-Denis. Figlio di Olivier e Luisa (nata a Torino) che si separano quando lui ha un anno e mezzo. Bardella ha parlato delle sfide che sua madre ha dovuto affrontare come donna sola.

“Conosco i finali difficili del mese perché ho visto mia madre lottare, tutta la sua vita, tutta la mia infanzia, l’ho vista così per vent’anni”, ha confidato. Bardella è emerso sulla scena politica come membro del partito politico di estrema destra in Francia Rassemblement National (RN), precedentemente noto come Fronte Nazionale (FN) del quale Marine Le Pen era presidente.

La sua carriera politica

La sua carriera politica è iniziata quando era un adolescente. Nel 2012, all’età di 17 anni, si è unito al Fronte Nazionale, diventando rapidamente un membro attivo all’interno della famiglia politica. Già nel 2018, Bardella ha assunto una presenza politica di dimensione nazionale candidandosi come capolista di Rn alle elezioni europee. A soli 23 anni è diventato eurodeputato, contribuendo significativamente all’ascesa del partito di estrema destra.

Il 5 novembre 2022, all’età di 27 anni, è stato eletto presidente ad interim di Rn. Ha vinto le elezioni interne con una maggioranza dell’85% dei voti, segnando così la fine della lunga presidenza di Marine Le Pen.

La vita privata di Jordan Bardella

Discreto riguardo alla sua vita privata, Bardella è tuttavia apparso più volte accanto alla sua compagna Nolwenn Olivier. Sconosciuta al grande pubblico, è tuttavia la nipote di Marine Le Pen (zia), e nipotina dello stesso Jean-Marie Le Pen (nonno). Nolwenn Olivier, spiega la stampa francese, è la figlia di Marie-Caroline Le Pen, sorella di Marine Le Pen, e Philippe Olivier, eurodeputato e consigliere di sua cognata.