Chi è Lisa Batiashvili, la talentuosa violinista georgiana? Età, carriera, vita privata, marito e figli

Chi è Lisa Batiashvili, la talentuosa violinista georgiana ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di martedì 8 novembre?

Chi è Lisa Batiashvili, la talentuosa violinista georgiana? Età e carriera

Nata nel 1979 a Tbilisi, Lisa Batiashvili è una violinista georgiana di 43 anni. La donna è nata in una famiglia di musicisti e ha cominciato a studiare violino quando aveva appena quattro anni. Ha proseguito i suoi studi ad Amburgo con Mark Lubotsky alla Hochscule für Musik und Theater Hamburg. A soli 16 anni, nel 1995, ha vinto il Concorso internazionale di violino Kean Sibelius di Helsinki.

Nel corso della sua carriera, ha sviluppato un interesse sempre maggiore verso la musica contemporanea. Per la stagione 2014-2015, è diventata artist-in-residence alla New York Philarmonic mentre nel 2007 ha siglato un contratto con Deutsche Grammophon. In qualità di violinista, è stata premiata come miglior strumentalista del 2015 da Music America. Ha rivelato, poi, di suonare un violino Guarneri del Gesù del 1739.

Vita privata, marito e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Lisa Batiashvili è sposata con un musicista. Il marito della violinista, infatti, è l’oboista francese François Leleux che fa parte dell’Octuor à vents Paris-Bastille che ha conquistato il primo premio internazionale della città di Parigi appena un mese dopo la sua istituzione.

Batiashvili, infine, come rivelato durante un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha sottolineato che il suo violino suona anche “per i diritti civili”. La musicista georgiana, infatti, è molto attenta e sensibile sul tema.

