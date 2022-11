Ricky Memphis oggi: età, fratello, serie tv, Netflix, nuovo film 2022, moglie e figli

Chi è Ricky Memphis, l’attore italiano ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di martedì 8 novembre?

Ricky Memphis oggi: età, fratello, serie tv, Netflix, nuovo film 2022

Nato a Roma il 29 agosto 1968, Ricky Memphis è un attore italiano di 54 anni. Rimasto orfano di padre da bambino(l’uomo è deceduto durante un incidente stradale), ha raccontato che l’episodio lo ha profondamente segnato.

Nel mondo dello spettacolo, ha esordito alla fine degli anni ’80 del secolo scorso partecipando a programmi come Maurizio Costanzo Show oppure Deejay Television mettendo in scena il personaggio del “poeta metropolitano”. In questo contesto, viene notato da Ricky Tognazzi che gli propone il suo primo cinema al grande schermo in Ultrà nel 1991. Per aver recitato nella pellicola, ha vinto un European Film Award ed è stato candidato ai David di Donatello. Nel medesimo anno, è stato anche scelto come protagonista di Pugni di rabbia, raggiungendo il successo.

Nel corso degli anni, poi, è stato parte del cast di film di vario genere come il thriller La scorta, il drammatico Briganti, la commedia I Mitici. Rafforzata la sua popolarità nei panni dell’agente Remo Matteotti in Palermo Milano – Solo andata, ha continuato a collaborare a pellicole di successo negli anni ’90.

Ha recitato in svariate fiction e film tv come Ultimo, trasmessa su Canale 5; Distretto di polizia; Immaturi; La mossa del pinguino; Loro del 2018 di Paolo Sorrentino. Nel 2021, inoltre, è apparso nella serie Netflix Speravo de morì prima, dedicata a Francesco Totti.

Vita privata, moglie e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ricky Memphis è sposato con Alessia Cerasaro, incontrata sul set di Diretto di Polizia. La donna, infatti, lavorava come aiuto regista. La coppia ha avuto due figli: Francesco e Maria.

Oltre a essere molto religioso, l’attore è anche estremamente tifoso della Roma. “Il mio rapporto col calcio è un rapporto di grande passione per la mia squadra, che naturalmente è la Roma. Alla mia età sono ancora un cretino, uno stupido, piango quando non vinciamo, rido quando invece ce la facciamo. L’amore per la Roma? È una cosa che nasce con te, non ricordo di essere stato mai non della Roma. È una cosa di famiglia, se nasci a Roma, devi essere della Roma”, ha detto.