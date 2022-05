Chi sono i Mons? Età, nomi dei componenti e canzoni dal gruppo di The Band

Chi sono i Mons di The Band, ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di giovedì 5 maggio?

Chi sono i Mons? Età, nomi dei componenti e canzoni

I Mons sono un gruppo musicale che ha recentemente partecipato a The Band, nuovo format Rai condotto da Carlo Conti. Il gruppo musicale è composto da cinque membri: il tastierista Andrea Colombo, 21 anni; il batterista AlessandroAlloj, 20 anni; il chitarrista Marco Garbarino, 22 anni; il chitarrista Alessandro Crupi; e il cantante Marco Capatanio, 23 anni.

La band è stata istituita nel 2015 e il progetto è stato organizzato tra Grugliasco, Rivoli e Collegno, tutti comuni situati in provincia di Torino. Per il primo anno dopo la fondazione, i Mons si sono esibiti in locali e pub dislocati nel capoluogo piemontese come cover band. A partire dal 2016, poi, hanno iniziato a comporre e incidere pezzi originali.

A gennaio 2017, hanno pubblicato il loro primo EP intitolato M.O.N.S. e hanno cominciato a prendere parti a festival ed eventi musicali come Fiat Music, Festival di Barolo, Adrea Lounge di Casa Sanremo.

Il primo album del gruppo è uscito nel 2019 ed è stato battezzato Non può piovere per sempre. L’album è stato anticipato dal singolo Fiato Corto.

Partecipazione del gruppo al programma di Carlo Conti The Band

Nel 2022, i Mons sono entrati a far parte del cast di The Band di Carlo Conti. Il programma, in onda su Rai 1 a partire dal 22 aprile, prevede che otto band musicali guidate da altrettanti tutor si sfidino tra loro e vengano giudicati dai giudici Gianna Nannini, Asia Argento e Carlo Verdone.

Tra le band in gara, figurano: Mons, Anxia Lytics, Isola delle rose, Cherry Bombs, Living Dolls, Achtung Babies, Jf Band e N’Ice Cream.

I tutor, invece, sono Irene Grandi, Marco Masini, Dolcenera, Giusy Ferreri, Francesco Sarcina, Federico Zampaglione, Enrico Nigiotti e Rocco Tanica.

I Mons hanno come tutor il cantante Marco Masini.