Christine Angela, chi è la figlia di Piero Angela: biografia, professione e funerale del padre

Christine Angela è la prima figlia del compianto divulgatore scientifico Piero Angela e Margherita Pastore. Lontana dai riflettori, a differenza del fratello, si sa poco della sua vita personale e professionale. Qualche informazione è uscita fuori grazie ad alcune dichiarazioni del padre.

Christine Angela, chi è la figlia di Piero Angela: biografia e professione

Christine Angela ha 64 anni ed è nata nel 1958. Si molto poco della sua vita privata e professionale. Si sa però che ha effettuato in passato l’analisi di più di quattrocento articoli scientifici alla base di una sua pubblicazione. Dunque, è assai probabile che sia abilitata anche lei alla professione scientifica. Non a caso nelle ultime ore si parla della sua presenza al posto del padre a Superquark.

Il padre Piero Angela l’ha citata spesso in alcune interviste ma mai direttamente: “L’8 aprile 1962 ero a Parigi. È nato mio figlio! C’era un referendum per l’indipendenza dell’Algeria e feci il collegamento Rai di sera. Stetti con mia moglie Margherita al mattino, al momento del parto. Abbiamo registrato la nascita di Alberto, l’avevamo fatto anche per Christine, nel 1958“. Inoltre, il padre ha ringraziato la figlia nel libro Ti amerò per sempre, uscito nel 2014: “Devo anzitutto ringraziare Christine Angela. Per la ricerca e l’analisi degli oltre quattrocento articoli scientifici che costituiscono la documentazione di base del libro, un lavoro senza il quale quest’opera non avrebbe potuto essere realizzata”.

Il funerale del padre

La camera ardente è stata allestita in Campidoglio ed è aperta al pubblico dalle 11.30 fino alle 19 del 16 agosto 2022. In centinaia dalla mattina si sono recati per salutare per l’ultima volta il divulgatore scientifico. Chiusa la camera ardente, ecco i funerali in forma laica. Presenti sin dalla mattina la moglie Margherita Pastore e i due figli.

