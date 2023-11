Cina, allarme polmonite tra i bambini: interviene anche l’Oms

Cina, allarme polmonite: una possibile nuova pandemia sta mettendo in allarme l'intero Paese con molti ospedali in tilt.

Cina, allarme polmonite: la Commissione sanitaria nazionale di Pechino, in una conferenza stampa del 13 novembre, ha segnalato una crescita del fenomeno nel Paese. Dunque, le autorità cinesi hanno alzato il livello di allerta in molte città del Paese.

Cina, allarme polmonite tra i bambini

In Cina è pericolo pandemia da polmonite che sta colpendo soprattutto i bambini. L’allarme è stato lanciato da ProMed, un sistema di sorveglianza accessibile al pubblico che monitora le malattie infettive in tutto il mondo. “L’atrio dell’ospedale pediatrico di Dalian (nella provincia di Liaoning ndr) è pieno di bambini malati che ricevono flebo – scrive ProMed –. Ci sono code di pazienti anche negli ospedali di medicina tradizionale cinese e negli ospedali centrali. Un membro dello staff ha dichiarato che i pazienti devono aspettare in fila per 2 ore”.

Interviene anche l’Oms

Sulla vicenda è intervenuta anche l’Organizzazione mondiale della Sanità: “Non è chiaro se questi siano associati all’aumento generale delle infezioni respiratorie precedentemente segnalato dalle autorità cinesi o se si tratti di eventi separati”, spiega l’Oms, che ha richiesto “ulteriori informazioni epidemiologiche e cliniche, nonché i risultati di laboratorio di questi cluster segnalati tra i bambini, attraverso il meccanismo del Regolamento sanitario internazionale”.

L’Oms ha inoltre “richiesto ulteriori informazioni sulle recenti tendenze nella circolazione di agenti patogeni noti, tra cui l’influenza, la SARS-CoV-2, l’RSV e il mycoplasma pneumoniae, e sull’attuale onere per i sistemi sanitari. L’organizzazione è anche in contatto con medici e scienziati attraverso le nostre partnership tecniche e le reti esistenti in Cina”.