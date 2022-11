Claudio Bisio, chi è l’attore? Età, altezza, dove abita, film, moglie e figli

Chi è Claudio Bisio, l’attore protagonista di Vicini di casa, la commedia che uscirà nelle sale cinematografica il prossimo giovedì 1° dicembre 2022?

Claudio Bisio, chi è l’attore? Età, altezza, dove abita, carriera e film

Nato il 19 marzo 1957 a Novi Ligure, in provincia di Alessandria, Claudio Giuseppe Bisio è un attore e comico italiano di 65 anni, alto 177 centimetri. Da bambino, si è trasferito a Milano con la famiglia e, presso il capoluogo lombardo, ha frequentato il liceo scientifico. Negli anni dell’adolescenza, ha alternato lo studio all’impegno politico e alla passione per la recitazione. Per molti anni, ha fatto gavetta tra set, palcoscenico e cabaret e ha avuto la possibilità di esibirsi con importanti personaggi dello spettacolo.

Nel 1968, ha lasciato gli studi di arti figurative per dedicarsi alle contestazioni politiche e alla politica.

È cintura marrone di arti marziali e ha fatto il servizio militare obbligatorio in Sardegna. Conclusa la leva, è tornato a Milano e si è dedicato alla recitazione, cimentandosi con il teatro.

Negli anni, è stato a lungo conduttore di Zelig insieme alla collega Vanessa Incontrada.

Ha preso parte anche a svariati film per il cinema e la televisione. In questo contesto, il prossimo giovedì 1° dicembre 2022, tornerà sul grande schermo con la pellicola Vicini di casa della quale sarà protagonista insieme all’attrice Valentina Lodovini.

Vita privata, moglie, figli e profilo Instagram

Per quanto riguarda la sua vita privata, Claudio Bisio è sposato con la press agent Sandra Bonzi. La coppia è convolata a nozze il 23 agosto 2003 e ha avuto due figli: Alice, nata nel 1996, e Federico, nato nel 1998.

L’attore e comico ha un profilo Instagram che vanta un seguito di oltre 295 mila followers. Sul suo account Ig, condivide video, scatti della vita quotidiana e sketch comici.